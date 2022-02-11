https://uz.sputniknews.ru/20220211/prezident-poruchil-navesti-poryadok-na-dorogax-22678924.html

Президент поручил навести порядок на дорогах

Президент поручил навести порядок на дорогах

Глава государства поручил обновить всю систему управления дорожным движением. Какие именно новшества ждут узбекистанцев – в нашем материале.

2022-02-11T15:15+0500

2022-02-11T15:15+0500

2022-02-11T15:15+0500

общество

президент

пдд

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ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев на совещании озвучил меры по улучшению дорожной ситуации в стране, сообщает пресс-секретарь главы государства в своем Telegram-канале.По данным пресс-службы, только за минувший год на дорогах страны погибло 2,5 тыс. человек, в том числе 263 ребенка.Самые распространенные причины ДТП:За минувший год выявлено 7,7 млн правонарушений, из них 46% - грубые. При этом 95 тыс. водителей за год нарушили ПДД больше 5 раз, а 18 узбекистанцев за год совершили до 100 нарушений. Житель Юнусабадского района за 2021 совершил 133 нарушения правил дорожного движения и оштрафован на 230 млн сумов.В связи с этим в республике вводится система штрафных баллов за нарушения ПДД. К примеру, за превышение скорости водитель будет получать 1 штрафной балл, за проезд на красный свет – 3 балла. Если за год водитель наберет больше 12 баллов, он лишится прав.Количество штрафных баллов также отразится на размере выплат по обязательному страхованию ответственности водителей.Он также вводит новый вид ответственности, особое хулиганство, за хулиганство и создание препятствий другим водителям.Президент также поручил пересмотреть существующие правила дорожного движения, обновить их в соответствии с современными требованиями и внести соответствующие поправки. В частности, в них будет прописана ответственность за хулиганство на дороге и создание помех другим водителям.Кардинально изменится система подготовки и переподготовки водителей. По данным пресс-службы, четверть граждан, получающих права, не посещают занятий в автошколе."Какой губернатор или начальник полиции когда-либо был в автошколе и интересовался процессом обучения там? В целом Инспекция по образованию не может контролировать автошколы", — сказал глава государства.Для создания новой системы обучения водителей:Областные хокимы и главы отделов внутренних дел должны в трехмесячный срок создать современные автошколы и экзаменационные центры в своих регионах.Читайте также: Мирзиёев уволил ряд чиновников за ситуацию на дорогах

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