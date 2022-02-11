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Человек в защитном костюме в Международном аэропорту Пекина - Sputnik Узбекистан, 1920
Зимняя Олимпиада в Пекине - 2022
Четвертого февраля 2022 года в Пекине стартуют 24-е по счету зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч атлетов примерно из 100 стран. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах 7 видов спорта, включенных в программу ОИ.
https://uz.sputniknews.ru/20220211/protiv-personala-valievoy-otkryto-rassledovanie-22689434.html
Против персонала Валиевой открыто расследование
Против персонала Валиевой открыто расследование
Российское антидопинговое агентство проведет расследование в отношении персонала российской фигуристки.
2022-02-11T21:45+0500
2022-02-11T21:45+0500
зимняя олимпиада в пекине - 2022
фигурист
допинг
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ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало расследование против персонала фигуристки Камилы Валиевой, в чьей пробе было обнаружено запрещенное вещество, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт агентства.Стало также известно, что проверка допинг-пробы Валиевой и предоставления отчетности стало заражение нескольких сотрудников лаборатории в Стокгольме коронавирусной инфекцией. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в пятницу сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. На данный момент ей разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. Всемирное антидопинговое агентство, Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев намерены обжаловать в CAS отмену отстранения.Читайте также: Валиева снова на льду - видео
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фигурист, допинг

Против персонала Валиевой открыто расследование

21:45 11.02.2022
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОлимпиада-2022. Тренировка фигуристки К. Валиевой
Олимпиада-2022. Тренировка фигуристки К. Валиевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2022
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Российское антидопинговое агентство проведет расследование в отношении персонала российской фигуристки.
ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало расследование против персонала фигуристки Камилы Валиевой, в чьей пробе было обнаружено запрещенное вещество, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт агентства.
Стало также известно, что проверка допинг-пробы Валиевой и предоставления отчетности стало заражение нескольких сотрудников лаборатории в Стокгольме коронавирусной инфекцией.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в пятницу сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. На данный момент ей разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. Всемирное антидопинговое агентство, Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев намерены обжаловать в CAS отмену отстранения.
Читайте также: Валиева снова на льду - видео
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