https://uz.sputniknews.ru/20220211/protiv-personala-valievoy-otkryto-rassledovanie-22689434.html

Против персонала Валиевой открыто расследование

Против персонала Валиевой открыто расследование

Российское антидопинговое агентство проведет расследование в отношении персонала российской фигуристки.

2022-02-11T21:45+0500

2022-02-11T21:45+0500

2022-02-11T21:45+0500

зимняя олимпиада в пекине - 2022

фигурист

допинг

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ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало расследование против персонала фигуристки Камилы Валиевой, в чьей пробе было обнаружено запрещенное вещество, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт агентства.Стало также известно, что проверка допинг-пробы Валиевой и предоставления отчетности стало заражение нескольких сотрудников лаборатории в Стокгольме коронавирусной инфекцией. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в пятницу сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. На данный момент ей разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. Всемирное антидопинговое агентство, Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев намерены обжаловать в CAS отмену отстранения.Читайте также: Валиева снова на льду - видео

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фигурист, допинг