https://uz.sputniknews.ru/20220211/sinoptiki-predupredili-o-snegopade-i-dojdyax-na-vyxodnyx-22673925.html
Синоптики предупредили о снегопаде и дождях на выходных
Синоптики предупредили о снегопаде и дождях на выходных
Какими будут ближайшие дни, читайте в обзоре.
2022-02-11T14:20+0500
2022-02-11T14:20+0500
2022-02-11T14:20+0500
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Узгидромете опубликовали прогноз погоды на пятницу и выходные.Сегодня, 11 февраля, на территории республики сохранится сухая и теплая погода. В северных районах ожидается вторжение влажной и прохладной воздушной массы. По Каракалпакстану и Хорезмской области местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха днем составит +10 до +15 градусов, по северу – от +3 до +8 градусов. Ветер в пятницу и субботу в ряде областей усилится до 17-22 метров в секунду.В воскресенье в Каракалпакстане выпадет небольшой снег, по остальной территории Узбекистана осадков не ожидается. Температура воздуха составит ночью от -2 до +3. Днем – от +5 до +10 градусов. На севере страны порывы ветров будут достигать 17-22 метров в секунду, местами – до 25-28 метров в секунду.Кроме того, республику снова накроет туман.Синоптики также предупредили о сходе лавин с 11 по 13 февраля в горных районах республики. Читайте также:Идеальный зимний завтрак: апельсиновые оладьи
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погода, узбекистан, выходные
Синоптики предупредили о снегопаде и дождях на выходных
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Какими будут ближайшие дни, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Узгидромете опубликовали прогноз погоды на пятницу и выходные.
Сегодня, 11 февраля, на территории республики сохранится сухая и теплая погода.
В северных районах ожидается вторжение влажной и прохладной воздушной массы. По Каракалпакстану и Хорезмской области местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха днем составит +10 до +15 градусов, по северу – от +3 до +8 градусов.
Ветер в пятницу и субботу в ряде областей усилится до 17-22 метров в секунду.
В субботу, 12 февраля, по предгорным и горным районам республики пройдут осадки в виде дождя и снега, местами сильные. Температура ночью и днем достигнет +7 градусов.
В воскресенье в Каракалпакстане выпадет небольшой снег, по остальной территории Узбекистана осадков не ожидается. Температура воздуха составит ночью от -2 до +3. Днем – от +5 до +10 градусов.
На севере страны порывы ветров будут достигать 17-22 метров в секунду, местами – до 25-28 метров в секунду.
Кроме того, республику снова накроет
туман.
Синоптики также предупредили о сходе лавин с 11 по 13 февраля в горных районах республики.