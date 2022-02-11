https://uz.sputniknews.ru/20220211/u-medvedya-iz-tashkentskogo-zooparka-prazdnik---video-22687566.html
У медведя из Ташкентского зоопарка праздник - видео
У медведя из Ташкентского зоопарка праздник - видео
"Добрый медведь" Зузу, в чей вольер мать сбросила 3-летнюю девочку, празднует день рождения.
2022-02-11T22:15+0500
2022-02-11T22:15+0500
2022-02-11T22:15+0500
общество
медведь
ташкентский зоопарк
праздник
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ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Кавказский медведь Зузу из Ташкентского зоопарка отмечает день рождения. Поздравление медведю опубликовала в своем Telegram-канале пресс-служба зоопарка.Медведю исполнилось шесть лет. Для животного это уже вполне взрослый возраст – у Зузу уже есть невеста, с которой он познакомится весной.В честь праздника киперы зоопарка угостили Зузу свежими овощами и фруктами. На показательное кормление могли посмотреть все желающие.Кавказкий медведь Зузу приехал в Ташкент из зоопарка города Баку, куда он попал еще совсем маленьким медвежонком.Напомним, 28 января женщина сбросила в вольер к медведю 3-летнюю дочь. Хищник ребенка не тронул, девочка пострадала от падения с высоты почти в пять метров. У девочки была диагностирована открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.Органы прокуратуры возбудили в отношении матери уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы.Известно, что женщина с июля 2021 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Министерство по поддержке махалли и семьи Узбекистана сообщало, что она находилась в депрессии из-за конфликтов с мужем, уехавшим в Россию.Второй ребенок женщины — шестилетний мальчик — передан на время следствия в органы опеки. Зоопарк сделал бесплатным вход для пострадавшей девочки и для ее брата.Минздрав республики назначил личного куратора, который будет следить за состоянием девочки до ее совершеннолетия.Читайте также: За девочкой из Ташкентского зоопарка будут следить до 18 лет
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медведь, ташкентский зоопарк, праздник
У медведя из Ташкентского зоопарка праздник - видео
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"Добрый медведь" Зузу, в чей вольер мать сбросила 3-летнюю девочку, празднует день рождения.
ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik.
Кавказский медведь Зузу из Ташкентского зоопарка отмечает день рождения. Поздравление медведю опубликовала в своем Telegram-канале
пресс-служба зоопарка.
Медведю исполнилось шесть лет. Для животного это уже вполне взрослый возраст – у Зузу уже есть невеста, с которой он познакомится весной.
"Сейчас тебя знают все. Миллионы людей со всех уголков планеты восхитились твоим большим и добрым сердцем. Тебе посвятили стихи, тебя ставили в пример и, кажется, ты вошёл в историю. Хотел ли такой популярности? Неизвестно. Ты просто сделал то, что мог – спас, сберег и доказал, что животные – это про добро, про понимание и отвагу", - говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.
В честь праздника киперы зоопарка угостили Зузу свежими овощами и фруктами. На показательное кормление могли посмотреть все желающие.
Кавказкий медведь Зузу приехал в Ташкент из зоопарка города Баку, куда он попал еще совсем маленьким медвежонком.
Напомним, 28 января женщина сбросила в вольер к медведю 3-летнюю дочь. Хищник ребенка не тронул, девочка пострадала от падения с высоты почти в пять метров. У девочки была диагностирована открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
Органы прокуратуры возбудили в отношении матери уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы.
Известно, что женщина с июля 2021 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Министерство по поддержке махалли и семьи Узбекистана сообщало, что она находилась в депрессии из-за конфликтов с мужем, уехавшим в Россию.
Второй ребенок женщины — шестилетний мальчик — передан на время следствия в органы опеки. Зоопарк сделал бесплатным вход для пострадавшей девочки и для ее брата.
Минздрав республики назначил личного куратора, который будет следить за состоянием девочки до ее совершеннолетия.