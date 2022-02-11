https://uz.sputniknews.ru/20220211/v-krupnyx-diasporax-v-rossii-do-5-mln-chelovek---medvedev-22682567.html

В крупных диаспорах в России до 5 млн человек - Медведев

В крупных диаспорах в России до 5 млн человек - Медведев

По словам запредседателя Совбеза, в основная часть мигрантов - выходцы из Центральной Азии.

2022-02-11T16:41+0500

2022-02-11T16:41+0500

2022-02-11T16:41+0500

россия

дмитрий медведев

диаспоры

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ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил численность этнических диаспор в России, сообщает РИА Новости.По его словам, численность самых крупных диаспор составляет от одного, до пяти миллионов человек. В основном, это выходцы из Центральной Азии.По мнению Медведева, в местах компактного проживания мигрантов есть риск возникновения этнических анклавов, своего рода государств в государстве. В связи с этим, нужно вести профилактическую работу с лидерами диаспор и усилить контроль за ситуацией в местах проживания мигрантов, считает он.Читайте также: В России создали межведомственную комиссию по миграции

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дмитрий медведев, диаспоры