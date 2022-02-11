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В крупных диаспорах в России до 5 млн человек - Медведев
В крупных диаспорах в России до 5 млн человек - Медведев
По словам запредседателя Совбеза, в основная часть мигрантов - выходцы из Центральной Азии.
2022-02-11T16:41+0500
2022-02-11T16:41+0500
2022-02-11T16:41+0500
россия
дмитрий медведев
диаспоры
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ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил численность этнических диаспор в России, сообщает РИА Новости.По его словам, численность самых крупных диаспор составляет от одного, до пяти миллионов человек. В основном, это выходцы из Центральной Азии.По мнению Медведева, в местах компактного проживания мигрантов есть риск возникновения этнических анклавов, своего рода государств в государстве. В связи с этим, нужно вести профилактическую работу с лидерами диаспор и усилить контроль за ситуацией в местах проживания мигрантов, считает он.Читайте также: В России создали межведомственную комиссию по миграции
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дмитрий медведев, диаспоры
В крупных диаспорах в России до 5 млн человек - Медведев
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По словам запредседателя Совбеза, в основная часть мигрантов - выходцы из Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил численность этнических диаспор в России, сообщает РИА Новости
.
По его словам, численность самых крупных диаспор составляет от одного, до пяти миллионов человек. В основном, это выходцы из Центральной Азии.
По мнению Медведева, в местах компактного проживания мигрантов есть риск возникновения этнических анклавов, своего рода государств в государстве.
В связи с этим, нужно вести профилактическую работу с лидерами диаспор и усилить контроль за ситуацией в местах проживания мигрантов, считает он.