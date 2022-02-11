https://uz.sputniknews.ru/20220211/v-rossii-sozdali-komissiyu-po-migrantam-22680503.html

В России создали комиссию по мигрантам

В России создали комиссию по мигрантам

Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совбеза по миграционной политике.

2022-02-11T16:15+0500

2022-02-11T16:15+0500

2022-02-11T16:15+0500

россия

владимир путин

указ

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, сообщает РИА Новости.Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.Главой комиссии будет заместитель председателя Совбеза России. В настоящее время этот пост занимает Дмитрий Медведев.Комиссия будет регулировать процессы миграции в интересах безопасности и социально-экономического развития страны. Новый орган Совбеза будет также координировать деятельность различных государственных организаций, связанных с миграцией.О необходимости изменений в миграционной сфере ранее высказывались замред Совбеза Дмитрий Медведев и руководитель Следственного комитета России Александр Бастыркин, который также стал членом вновь созданной комиссии.Напомним, с конца 2021 года в России действуют новые правила для трудовых мигрантов. В частности, иностранцы, находящиеся в стране дольше 90 дней, обязаны сдавать тесты на ВИЧ, наркотики и ряд инфекционных заболеваний.Кроме того, иностранцев обязали фотографироваться и сдавать отпечатки пальцев в течение 90 дней с момента въезда, если они собираются находиться в стране более чем 90 суток. Трудовым мигрантам важно пройти дактилоскопию в течение 30 дней или при получении документов на работу. Для этого им надо лично обратиться в территориальный орган МВД, подведомственное предприятие или уполномоченную организацию.Читайте также: Россия увеличила квоту на трудоустройство узбекистанцев

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владимир путин, указ, трудовые мигранты