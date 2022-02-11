https://uz.sputniknews.ru/20220211/v-rossiyu-pribyla-pervaya-partiya-foreli-iz-uzbekistana-22676481.html

В Россию прибыла первая партия форели из Узбекистана

В Россию прибыла первая партия форели из Узбекистана

Узбекистан запустил экспорт рыбы в российский город. Подробности читайте в материале.

2022-02-11T15:30+0500

2022-02-11T15:30+0500

2022-02-11T15:30+0500

экономика

узбекистан

партия

экспорт

город

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. На прошлой неделе одно из предприятий Узбекистана впервые импортировало партию радужной форели в российский Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.Около 20 тонн мороженной рыбы отправили в Россию автомобильным транспортом. Перед этим предприятие республики прошло обязательную процедуру аттестации, отметили в Россельхознадзоре.Поставка продукции состоялось под контролем специалистов управления Россельхознадзора по Новосибирской области. Ветеринарно-санитарные и таможенные условия ввоза были соблюдены, уточняется в пресс-службе.Ранее президент Узбекистана дал указание усилить работу по обеспечению продовольственной безопасности и расширить поддержку рыбной отрасли. В 2022 году объем производства в рыбной отрасли собираются увеличить до 600 тысяч тонн.Читайте также:Рыба — сум: потеснит ли узбекский карп шашлык и пловИтальянской компании предложили разводить осетровых в Хорезмской области

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