https://uz.sputniknews.ru/20220211/v-rossiyu-pribyla-pervaya-partiya-foreli-iz-uzbekistana-22676481.html
В Россию прибыла первая партия форели из Узбекистана
В Россию прибыла первая партия форели из Узбекистана
Узбекистан запустил экспорт рыбы в российский город. Подробности читайте в материале.
2022-02-11T15:30+0500
2022-02-11T15:30+0500
2022-02-11T15:30+0500
экономика
узбекистан
партия
экспорт
город
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0b/22678746_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a033949d2c0602d5670c8b75fbe5c41.jpg
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. На прошлой неделе одно из предприятий Узбекистана впервые импортировало партию радужной форели в российский Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.Около 20 тонн мороженной рыбы отправили в Россию автомобильным транспортом. Перед этим предприятие республики прошло обязательную процедуру аттестации, отметили в Россельхознадзоре.Поставка продукции состоялось под контролем специалистов управления Россельхознадзора по Новосибирской области. Ветеринарно-санитарные и таможенные условия ввоза были соблюдены, уточняется в пресс-службе.Ранее президент Узбекистана дал указание усилить работу по обеспечению продовольственной безопасности и расширить поддержку рыбной отрасли. В 2022 году объем производства в рыбной отрасли собираются увеличить до 600 тысяч тонн.Читайте также:Рыба — сум: потеснит ли узбекский карп шашлык и пловИтальянской компании предложили разводить осетровых в Хорезмской области
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0b/22678746_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26041c809a98c63f21f78fb139b39229.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, партия, экспорт, город
В Россию прибыла первая партия форели из Узбекистана
Подписаться на
Узбекистан запустил экспорт радужной форели в российский город. Подробности читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik.
На прошлой неделе одно из предприятий Узбекистана впервые импортировало партию радужной форели в российский Новосибирск. Об этом сообщили
в пресс-службе Россельхознадзора.
Около 20 тонн мороженной рыбы отправили в Россию автомобильным транспортом. Перед этим предприятие республики прошло обязательную процедуру аттестации, отметили в Россельхознадзоре.
Поставка продукции состоялось под контролем специалистов управления Россельхознадзора по Новосибирской области. Ветеринарно-санитарные и таможенные условия ввоза были соблюдены, уточняется в пресс-службе.
Ранее президент Узбекистана дал указание усилить работу по обеспечению продовольственной безопасности и расширить поддержку рыбной отрасли.
В 2022 году объем производства в рыбной отрасли собираются увеличить
до 600 тысяч тонн.