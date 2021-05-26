https://uz.sputniknews.ru/20210526/ryba--sum-potesnit-li-uzbekskiy-karp-shashlyk-i-plov-18908200.html

Рыба — сум: потеснит ли узбекский карп шашлык и плов

Рыба — сум: потеснит ли узбекский карп шашлык и плов

В Узбекистане активно развивается рыбоводство. Насколько выгодна эта отрасль и ожидать ли смены рациона жителей страны в ближайшие годы? Об этом смотрите в... 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T13:24+0500

2021-05-26T13:24+0500

2021-05-26T13:27+0500

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Сегодня в Узбекистане уровень потребления рыбы находится на очень низком уровне – порядка трех килограммов в год при среднемировом уровне 20 килограммов. По медицинским рекомендациям необходимо ежегодно съедать по 10-12 килограммов рыбы, так как это очень ценный и полезный продукт, содержащий не только белок, но и другие важные для организма микроэлементы.Однако, по словам Леонида Холода, такая ситуация была не всегда.После распада Союза нарушили кооперационные и технологические цепочки, отдельные секторы экономики и сельского хозяйства пришли в упадок, поэтому и уровень производства рыбы сократился в несколько раз. Сейчас промыслом занимаются частные фермеры, а также несколько небольших хозяйств, арендующих водные глади. Однако, уверен Леонид Холод, после того как государство обратило на эту перспективную отрасль особое внимание, этим бизнесом станут заниматься все больше предпринимателей.Экономически рыбоводство — в целом рентабельная сфера, к тому же уже есть наработки прошлых десятилетий, особенно по полуинтенсивному выращиванию рыбы.Он также успокоил людей, которые опасаются покупать и употреблять рыбу, выращенную в неволе. По его словам, при правильной организации данного процесса она по своим свойствам ничем не уступает любым другим зарубежным аналогам. Если же речь идет о каких-то дорогих породах – лосось или форель, при выращивании которой используется интенсивный метод и дорогие корма, то такой подход гораздо более затратный, а по цене получается дороже мяса."В республике прекрасно можно разводить карпов или сазанов, толстолобиков, сомов. Я недавно был в Узбекистане и приценивался: да, в живом виде в магазинах местной рыбы практически не найти, но на рынках она продается и спрос на нее хороший. Значит, есть потенциал для сбыта. Более того, я знаю, что в консервированном виде что-то даже уходит на экспорт, например, в Россию, а также в Афганистан", — добавил Леонид Холод. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>Разумеется, Узбекистан вряд ли сможет экспортировать столько же рыбы, сколько плодоовощной продукции, ведь природные особенности региона накладывают определенные ограничения. В первую очередь речь идет о площади водных гладей. Однако, уверен эксперт, республика при грамотном подходе и с использованием современных технологий вполне может довести объемы производства рыбы до 20-25 тысяч тонн в год, то есть до уровня, который был еще при Союзе. Это уже позволит существенно расширить рацион узбекистанцев. А интерес к данному продукту в стране есть уже сейчас, и доказательством тому служат хорошие рыбные рестораны, где всегда аншлаг. По мнению Леонида Холода, рыбоводство – одна из самых перспективных отраслей сельского хозяйства, а также возможность для частного бизнеса реализовать себя.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20180407/ekonomicheskaya-zona-dla-ribovodstva-7913090.html

https://uz.sputniknews.ru/20210409/muinak-pochemu-ludi-jaleut-o-tom-chto-uehali-18244386.html

https://uz.sputniknews.ru/20200607/Italyanskoy-kompanii-predlozhili-razvodit-osetrovykh-v-Khorezmskoy-oblasti-14305339.html

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Анна Черкасова

рыба, питание, муйнак, узбекистан