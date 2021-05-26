https://uz.sputniknews.ru/20210526/ryba--sum-potesnit-li-uzbekskiy-karp-shashlyk-i-plov-18908200.html
Рыба — сум: потеснит ли узбекский карп шашлык и плов
Рыба — сум: потеснит ли узбекский карп шашлык и плов
В Узбекистане активно развивается рыбоводство. Насколько выгодна эта отрасль и ожидать ли смены рациона жителей страны в ближайшие годы? Об этом смотрите в... 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T13:24+0500
2021-05-26T13:24+0500
2021-05-26T13:27+0500
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Сегодня в Узбекистане уровень потребления рыбы находится на очень низком уровне – порядка трех килограммов в год при среднемировом уровне 20 килограммов. По медицинским рекомендациям необходимо ежегодно съедать по 10-12 килограммов рыбы, так как это очень ценный и полезный продукт, содержащий не только белок, но и другие важные для организма микроэлементы.Однако, по словам Леонида Холода, такая ситуация была не всегда.После распада Союза нарушили кооперационные и технологические цепочки, отдельные секторы экономики и сельского хозяйства пришли в упадок, поэтому и уровень производства рыбы сократился в несколько раз. Сейчас промыслом занимаются частные фермеры, а также несколько небольших хозяйств, арендующих водные глади. Однако, уверен Леонид Холод, после того как государство обратило на эту перспективную отрасль особое внимание, этим бизнесом станут заниматься все больше предпринимателей.Экономически рыбоводство — в целом рентабельная сфера, к тому же уже есть наработки прошлых десятилетий, особенно по полуинтенсивному выращиванию рыбы.Он также успокоил людей, которые опасаются покупать и употреблять рыбу, выращенную в неволе. По его словам, при правильной организации данного процесса она по своим свойствам ничем не уступает любым другим зарубежным аналогам. Если же речь идет о каких-то дорогих породах – лосось или форель, при выращивании которой используется интенсивный метод и дорогие корма, то такой подход гораздо более затратный, а по цене получается дороже мяса."В республике прекрасно можно разводить карпов или сазанов, толстолобиков, сомов. Я недавно был в Узбекистане и приценивался: да, в живом виде в магазинах местной рыбы практически не найти, но на рынках она продается и спрос на нее хороший. Значит, есть потенциал для сбыта. Более того, я знаю, что в консервированном виде что-то даже уходит на экспорт, например, в Россию, а также в Афганистан", — добавил Леонид Холод. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>Разумеется, Узбекистан вряд ли сможет экспортировать столько же рыбы, сколько плодоовощной продукции, ведь природные особенности региона накладывают определенные ограничения. В первую очередь речь идет о площади водных гладей. Однако, уверен эксперт, республика при грамотном подходе и с использованием современных технологий вполне может довести объемы производства рыбы до 20-25 тысяч тонн в год, то есть до уровня, который был еще при Союзе. Это уже позволит существенно расширить рацион узбекистанцев. А интерес к данному продукту в стране есть уже сейчас, и доказательством тому служат хорошие рыбные рестораны, где всегда аншлаг. По мнению Леонида Холода, рыбоводство – одна из самых перспективных отраслей сельского хозяйства, а также возможность для частного бизнеса реализовать себя.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20180407/ekonomicheskaya-zona-dla-ribovodstva-7913090.html
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https://uz.sputniknews.ru/20200607/Italyanskoy-kompanii-predlozhili-razvodit-osetrovykh-v-Khorezmskoy-oblasti-14305339.html
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рыба, питание, муйнак, узбекистан
Рыба — сум: потеснит ли узбекский карп шашлык и плов
13:24 26.05.2021 (обновлено: 13:27 26.05.2021)
В Узбекистане активно развивается рыбоводство. Насколько выгодна эта отрасль и ожидать ли смены рациона жителей страны в ближайшие годы? Об этом смотрите в интервью с доктором экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонидом Холодом.
Сегодня в Узбекистане уровень потребления рыбы находится на очень низком уровне – порядка трех килограммов в год при среднемировом уровне 20 килограммов. По медицинским рекомендациям необходимо ежегодно съедать по 10-12 килограммов рыбы, так как это очень ценный и полезный продукт, содержащий не только белок, но и другие важные для организма микроэлементы.
Однако, по словам Леонида Холода, такая ситуация была не всегда.
"До 1960-х годов рыбу в Узбекистане добывали в достаточных количествах и охотно употребляли. Она водилась и в полноводных реках, и в Аральском море. Республика добывала 20-25 тысяч тонн в год. После обмеления Арала была организована госпрограмма, работало около 20 крупных рыбоводческих хозяйств, которые в совокупности производили те же 25 тысяч тонн рыбы. Так что традиции аквакультуры в Узбекистане хорошие", — подчеркнул эксперт.
После распада Союза нарушили кооперационные и технологические цепочки, отдельные секторы экономики и сельского хозяйства пришли в упадок, поэтому и уровень производства рыбы сократился в несколько раз. Сейчас промыслом занимаются частные фермеры, а также несколько небольших хозяйств, арендующих водные глади. Однако, уверен Леонид Холод, после того как государство обратило на эту перспективную отрасль особое внимание, этим бизнесом станут заниматься все больше предпринимателей.
Экономически рыбоводство — в целом рентабельная сфера, к тому же уже есть наработки прошлых десятилетий, особенно по полуинтенсивному выращиванию рыбы.
"Суть данной технологии в том, что отдельные породы рыб, хорошо себя чувствующие в местном климате, можно разводить в имеющихся водоемах и кормить продуктами, которые сам этот водоем производит. Если все делать по технологии, то никакого вреда от этой рыбы нет – она безопасна и полезна, как и дикая. Конечно, вкус несколько другой, потому что разные условия обитания, но это неизбежно. То же самое происходит, если сравнивать домашнее мясо и дичь", — пояснил специалист.
Он также успокоил людей, которые опасаются покупать и употреблять рыбу, выращенную в неволе. По его словам, при правильной организации данного процесса она по своим свойствам ничем не уступает любым другим зарубежным аналогам. Если же речь идет о каких-то дорогих породах – лосось или форель, при выращивании которой используется интенсивный метод и дорогие корма, то такой подход гораздо более затратный, а по цене получается дороже мяса.
"В республике прекрасно можно разводить карпов или сазанов, толстолобиков, сомов. Я недавно был в Узбекистане и приценивался: да, в живом виде в магазинах местной рыбы практически не найти, но на рынках она продается и спрос на нее хороший. Значит, есть потенциал для сбыта. Более того, я знаю, что в консервированном виде что-то даже уходит на экспорт, например, в Россию, а также в Афганистан", — добавил Леонид Холод.
Разумеется, Узбекистан вряд ли сможет экспортировать столько же рыбы, сколько плодоовощной продукции, ведь природные особенности региона накладывают определенные ограничения. В первую очередь речь идет о площади водных гладей. Однако, уверен эксперт, республика при грамотном подходе и с использованием современных технологий вполне может довести объемы производства рыбы до 20-25 тысяч тонн в год, то есть до уровня, который был еще при Союзе. Это уже позволит существенно расширить рацион узбекистанцев.
"Думаю, плов, самса и шашлык как традиционные блюда узбекской кухни никуда не денутся, но зато к ним может прибавиться рыба. С учетом привозной данный объем может вырасти до 30-35 тысяч тонн в год. В любом случае это будет хорошо для более сбалансированного и полезного питания", — отметил собеседник.
А интерес к данному продукту в стране есть уже сейчас, и доказательством тому служат хорошие рыбные рестораны, где всегда аншлаг. По мнению Леонида Холода, рыбоводство – одна из самых перспективных отраслей сельского хозяйства, а также возможность для частного бизнеса реализовать себя.
Полную версию интервью смотрите в нашем видео.