https://uz.sputniknews.ru/20220211/v-uzbekistane-zaderjali-djixadista-planirovavshego-voevat-v-sirii-22683148.html

В Узбекистане задержали джихадиста, планировавшего воевать в Сирии

В Узбекистане задержали джихадиста, планировавшего воевать в Сирии

Несколько лет назад задержанный выезжал за границу на заработки и попал там под влияние сторонников запрещенной террористической организации.

2022-02-11T17:15+0500

2022-02-11T17:15+0500

2022-02-11T17:15+0500

общество

джихадист

задержание

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана и УВД Джизакской области задержали местного жителя, которого подозревают в пропаганде идей террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Юноше всего 21 год.Предположительно, молодой человек собирался создать ячейку этой радикальной группировки, а позже отправится в Сирию, чтобы воевать в ее рядах.В ходе доследственных мероприятий было установлено, что подозреваемый в 2019-2021 годах выезжал за границу на заработки, там он попал под влияние сторонников "Катиба Таухид валь-Джихад"*.Вернувшись на родину, он начал активно продвигать террористические идеи и вербовать других жителей. Ему удалось привлечь в группировку десять сторонников. По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании приверженцев "Катиба Таухид валь-Джихада"* в различных регионах страны. Один из последних случаев задержания произошел две недели назад в Ташкенте правоохранители задержали 30 человек по подозрению в участии в этой террористической организации.* — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане, России и ряде других стран.Читайте также:Помилованный Мирзиёевым бухарец рассказал о горьком уроке жизни >>В Узбекистане помиловали афганского террориста >>

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джихадист, задержание