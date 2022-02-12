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Британцы ненавидят Россию: эксперт о переговорах Лаврова и Трасс — видео
Британцы ненавидят Россию: эксперт о переговорах Лаврова и Трасс — видео
Поговорим об отношения Британии и России, украинском кризисе, войне в Донбассе и крахе Европы. Обо всем этом — в видео.
2022-02-12T15:30+0500
2022-02-12T15:30+0500
2022-02-12T15:30+0500
видео
переговоры
сергей лавров
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После Лавров отметил: это был "разговор немого с глухим". По мнению министра, сегодня отношения Москвы и Лондона находятся, возможно, на самом низком уровне за всю их историю.Чем визит Трасс заслужил такую характеристику и зачем глава британского МИД на самом деле приезжала в Россию? Что означают участившиеся визиты западных политиков в Москву? Почему украинский режим стал главным кукловодом Европы? Начнется ли война в Донбассе? Что в этом случае станет с Киевом и разорвет ли Украину на части?На эти и другие вопросы Sputnik ответил политолог, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев.Читайте также:
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переговоры, сергей лавров, видео
Британцы ненавидят Россию: эксперт о переговорах Лаврова и Трасс — видео
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Глава МИД России Сергей Лавров на днях обсудил украинский кризис с британской коллегой Лиз Трасс.
После Лавров отметил: это был "разговор немого с глухим".
По мнению министра, сегодня отношения Москвы и Лондона находятся, возможно, на самом низком уровне за всю их историю.
Чем визит Трасс заслужил такую характеристику и зачем глава британского МИД на самом деле приезжала в Россию? Что означают участившиеся визиты западных политиков в Москву?
Почему украинский режим стал главным кукловодом Европы? Начнется ли война в Донбассе? Что в этом случае станет с Киевом и разорвет ли Украину на части?
На эти и другие вопросы Sputnik ответил политолог, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев.