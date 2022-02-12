https://uz.sputniknews.ru/20220212/22695281.html

Британцы ненавидят Россию: эксперт о переговорах Лаврова и Трасс — видео

Британцы ненавидят Россию: эксперт о переговорах Лаврова и Трасс — видео

Поговорим об отношения Британии и России, украинском кризисе, войне в Донбассе и крахе Европы. Обо всем этом — в видео.

2022-02-12T15:30+0500

2022-02-12T15:30+0500

2022-02-12T15:30+0500

видео

переговоры

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0c/22695766_0:43:929:566_1920x0_80_0_0_b031edc352a7e2821ebe937c0df83d17.png

После Лавров отметил: это был "разговор немого с глухим". По мнению министра, сегодня отношения Москвы и Лондона находятся, возможно, на самом низком уровне за всю их историю.Чем визит Трасс заслужил такую характеристику и зачем глава британского МИД на самом деле приезжала в Россию? Что означают участившиеся визиты западных политиков в Москву? Почему украинский режим стал главным кукловодом Европы? Начнется ли война в Донбассе? Что в этом случае станет с Киевом и разорвет ли Украину на части?На эти и другие вопросы Sputnik ответил политолог, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

переговоры, сергей лавров, видео