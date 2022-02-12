https://uz.sputniknews.ru/20220212/sestre-loly-yuldashevoy-podarili-shikarnoe-avto--video-22696337.html

Сестре Лолы Юлдашевой подарили шикарное авто — видео

Сестре Лолы Юлдашевой подарили шикарное авто — видео

Подписчики уже определили марку машины и ее стоимость. Подробности — в материале.

2022-02-12T17:00+0500

2022-02-12T17:00+0500

2022-02-12T17:00+0500

это интересно

лола юлдашева

машина

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Сестре узбекской певицы Лолы Юлдашевой — Аноре Ильёсовой — подарили шикарный автомобиль.Дорогим подарком девушка похвасталась в своем Instagram.Новый Mercedez GLS, как оказалось, стоит более 140 тысяч долларов.Ильёсова быстро раскрыла интригу, кто же ей преподнес такой сюрприз. Она призналась супругу в любви и отметила, что "рядом с ним всегда чувствовала себя принцессой".Ильёсова часто выкладывает посты с мужем и детьми, активно делится буднями в США, где проживает вместе с семьей. Девушка также иногда публикует романтичные видео со свиданий с мужем. Читайте также:

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лола юлдашева, машина