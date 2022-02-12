https://uz.sputniknews.ru/20220212/spaset-li-rossiya-ukrainu-22691698.html

Спасет ли Россия Украину

Спасет ли Россия Украину

Киев потребовал от Москвы "предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и во временно оккупированном Крыму".

2022-02-12T12:00+0500

2022-02-12T12:00+0500

2022-02-12T12:00+0500

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Ну а параллельно сразу несколько стран, начиная с США и заканчивая Японией, призвали своих граждан покинуть территорию Украины.Вся эта впечатляющая движуха началась спустя несколько часов после завершения очередной встречи политических советников "нормандского формата", состоявшейся в четверг в Париже. Переговоры, от которых не ждали никаких прорывов, эти ожидания полностью оправдали. По их результатам Дмитрий Козак возложил ответственность за срыв минского процесса на Украину и Запад. И в целом глава российской делегации был очень резок в оценках сложившейся ситуации, заявив, что урегулирование конфликта находится на нуле, и назвав прошедшие семь лет после подписания "полным блефом" .Козак рассказал забавный и крайне показательный эпизод: в какой-то момент переговоров ему пришлось достать Кембриджский толковый словарь английского языка, чтобы показать в нем остальным делегациям значение слов "консультация" и "обсуждать".Вот только ровно семь лет назад – в ночь с 11 на 12 февраля 2015 года – на переговорах с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом в Минске со стороны России участвовал профессиональный юрист. В результате документ оказался составлен настолько однозначно, что за прошедшее время, несмотря на все усилия, в нем так и не удалось найти зацепки для иного толкования написанного. Что в очередной раз подтвердила и история Козака с Кембриджским словарем.При этом, хотя все участники довольно мрачно оценили результаты прошедшей встречи, наверное, нельзя сказать, что она была совсем уж провальной. Один факт, что переговоры шли почти девять часов, свидетельствует о том, что разговор был. Все-таки, когда между сторонами стоит непреодолимая стена противоречий и неготовности общаться, подобные мероприятия заканчиваются намного быстрее.И вот это противоречие – девятичасовой переговорный процесс и отсутствие малейшего содержательного прогресса – обнажает сложнейшую ситуацию и глухой тупик, в котором оказались (а вернее, в который сами себя завели) украинские власти. Собственно, "перфоманс" Кулебы только подтверждает это.Макрон устроил Киеву аттракцион невиданной щедрости >>Уже многими подмечалось странное, если не сказать шизофреничное поведение Киева в нынешнем кризисе. Украинские власти то категорически отрицают планы "российского вторжения", то обвиняют Москву в подготовке агрессии, то стараются сгладить напряженность, то выступают с откровенными провокациями. При этом на линии разграничения наблюдается впечатляющее затишье, которого давно не было.Объяснение этим странностям лежит на поверхности. Крупный военный конфликт нужен исключительно США и Великобритании, которые столкнулись с конгломератом тяжелейших системных проблем (экономических, внутри- и геополитических) и стремятся решить их многократно проверенным способом – стравив между собой третьи страны в кровопролитном конфликте. Вот уже более 100 дней сплошным потоком поступающие новости подтверждают, что именно Штаты и Британия выступают главными застрельщиками эскалации, причем организованной ими на пустом месте.Демонизация Путина обернулась против Запада >>Больше никто – ни Россия, ни Западная Европа, ни Украина – в войне не заинтересован категорически.Более того, для Киева помимо уже имеющихся издержек (вроде бегства из страны инвесторов) это грозит полномасштабной катастрофой, включая личный крах для большей части украинских элит.Последние вполне отдают себе отчет, что им, как и всей стране, уготована роль жертвенного барашка в борьбе англосаксов за собственное выживание. Правда, руки у них в значительной степени связаны. А учитывая проявляемое англосаксами упорство, включая сегодняшние призывы покинуть Украину гражданам США, похоже, они готовы пойти на все, чтобы добиться своего.Теперь судьба Украины и киевских властей зависит от того, какой ответ даст Россия на разрушительные, провокационные и разжигающие войну действия Вашингтона, который явно вознамерился сжигать в топке собственного спасения сателлитов и младших партнеров.Хорошо бы из поучительного, если не сказать катастрофического украинского опыта извлекли полезный урок и другие постсоветские страны, геополитически упорно ставящие на США.Источник: РИА Новости

украина

киев

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украина, москва, сергей шойгу, киев, крым