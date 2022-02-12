https://uz.sputniknews.ru/20220212/v-britanii-nashli-neobychnyy-sposob-uvelichit-populyatsiyu-obezyan-22689868.html
В Британии нашли необычный способ увеличить популяцию обезьян
В Британии нашли необычный способ увеличить популяцию обезьян
Британский зоопарк опубликовал видео, как пытается стимулировать к размножению обезьян, находящихся на грани вымирания.
2022-02-12T09:30+0500
2022-02-12T09:30+0500
2022-02-12T09:30+0500
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обезьяна
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Весьма необычный способ увеличить популяцию обезьян, находящихся на грани вымирания, нашли в зоопарке графства Стаффордшир, сообщает РИА Новости.Администрация зоопарка пригласила исполнителя Дэвида Ларги, чтобы он пел приматам вживую песни о любви. Концерты музыкант устраивает для 140 берберских макак (маготов).Сработал ли необычный метод не сообщается.Читайте также: Узбекские наряды российского бьюти-блогера - видео
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обезьяна, великобритания
В Британии нашли необычный способ увеличить популяцию обезьян
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Британский зоопарк опубликовал видео, как пытается стимулировать к размножению обезьян, находящихся на грани вымирания.
Весьма необычный способ увеличить популяцию обезьян, находящихся на грани вымирания, нашли в зоопарке графства Стаффордшир, сообщает РИА Новости
.
Администрация зоопарка пригласила исполнителя Дэвида Ларги, чтобы он пел приматам вживую песни о любви. Концерты музыкант устраивает для 140 берберских макак (маготов).
"Мы подумали, что музыка может помочь обезьянам активнее проявлять свою симпатию и любовь, настроит их на романтический лад", — пояснил директор зоопарка Мэтт Ловатт.
Сработал ли необычный метод не сообщается.