https://uz.sputniknews.ru/20220212/v-britanii-nashli-neobychnyy-sposob-uvelichit-populyatsiyu-obezyan-22689868.html

В Британии нашли необычный способ увеличить популяцию обезьян

В Британии нашли необычный способ увеличить популяцию обезьян

Британский зоопарк опубликовал видео, как пытается стимулировать к размножению обезьян, находящихся на грани вымирания.

2022-02-12T09:30+0500

2022-02-12T09:30+0500

2022-02-12T09:30+0500

это интересно

обезьяна

великобритания

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Весьма необычный способ увеличить популяцию обезьян, находящихся на грани вымирания, нашли в зоопарке графства Стаффордшир, сообщает РИА Новости.Администрация зоопарка пригласила исполнителя Дэвида Ларги, чтобы он пел приматам вживую песни о любви. Концерты музыкант устраивает для 140 берберских макак (маготов).Сработал ли необычный метод не сообщается.Читайте также: Узбекские наряды российского бьюти-блогера - видео

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обезьяна, великобритания