https://uz.sputniknews.ru/20220212/v-kazaxstane-abiturient-prones-na-ekzamen-telefon-v-shokoladnom-rulete--video-22694789.html

В Казахстане абитуриент пронес на экзамен телефон в шоколадном рулете — видео

В Казахстане абитуриент пронес на экзамен телефон в шоколадном рулете — видео

Ролик уже разлетелся по Сети и всех рассмешил. Как ситуацию прокомментировал директор школы, читайте в материале.

2022-02-12T14:30+0500

2022-02-12T14:30+0500

2022-02-12T14:30+0500

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Казахстане школьник придумал необычный способ, как пронести телефон на экзамен. Учащийся решил спрятать его в месте, на которое сразу не подумаешь — в шоколадном рулете. Помимо телефона, в рулете также оказался модем. Запрещенную технику абитуриент пытался с собой взять на Единое национальное тестирование (ЕНТ).

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казахстан, абитуриенты, экзамены, телефон, школа