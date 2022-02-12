https://uz.sputniknews.ru/20220212/v-kazaxstane-abiturient-prones-na-ekzamen-telefon-v-shokoladnom-rulete--video-22694789.html
В Казахстане абитуриент пронес на экзамен телефон в шоколадном рулете — видео
В Казахстане абитуриент пронес на экзамен телефон в шоколадном рулете — видео
Ролик уже разлетелся по Сети и всех рассмешил. Как ситуацию прокомментировал директор школы, читайте в материале.
2022-02-12T14:30+0500
2022-02-12T14:30+0500
2022-02-12T14:30+0500
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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Казахстане школьник придумал необычный способ, как пронести телефон на экзамен. Учащийся решил спрятать его в месте, на которое сразу не подумаешь — в шоколадном рулете. Помимо телефона, в рулете также оказался модем. Запрещенную технику абитуриент пытался с собой взять на Единое национальное тестирование (ЕНТ).
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казахстан, абитуриенты, экзамены, телефон, школа
В Казахстане абитуриент пронес на экзамен телефон в шоколадном рулете — видео
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Обман вовремя раскрыли. Как ситуацию прокомментировал директор Национального центра тестирования, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Казахстане школьник придумал необычный способ, как пронести телефон на экзамен.
Учащийся решил спрятать его в месте, на которое сразу не подумаешь — в шоколадном рулете.
Помимо телефона, в рулете также оказался модем.
Запрещенную технику абитуриент пытался с собой взять на Единое национальное тестирование (ЕНТ).
"Сладкий десерт с начинкой из модема и мобильного телефона. Креативные тестируемые не устают удивлять нас", — подписал снимок директор центра.