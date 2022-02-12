https://uz.sputniknews.ru/20220212/v-minoborony-prokommentirovali-sluxi-o-zakupke-u-ssha-bespilotnikov-22692731.html

В Минобороны прокомментировали слухи о закупке у США беспилотников

В Минобороны прокомментировали слухи о закупке у США беспилотников

Речь идет о разведывательных беспилотниках PUMA-RQ 20. Как они выглядят и что о сделке между Узбекистаном и США написали американские СМИ — в материале.

2022-02-12T13:00+0500

2022-02-12T13:00+0500

2022-02-12T13:03+0500

общество

беспилотник

сша

минобороны узбекистана

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана не рассматривает вопрос о покупке военных беспилотников у США.Ранее СМИ со ссылкой на Пентагон сообщили, что Узбекистан закупит у американской компании AeroVironment около 40 легких разведывательных беспилотников Puma. Работы по контракту стоимостью 8,54 миллиона долларов якобы планировали завершить к ноябрю этого года.В Минобороны Узбекистана отметили: беспилотные авиационные системы действительно представляют интерес для армии республики. Отечественные специалисты в последнее время активно осваивают производство новых технологий, которые повышают боеспособность армии.Так, недавно Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, освоившей собственный выпуск беспилотников "Лочин" (Сокол) двойного назначения. Они полностью отвечают международным техническим требованиям и стандартам. До этого в республике разработали прибор ночного видения для военных.Узбекские специалисты также создали боевой модуль на базе пулемета "Утес" для отечественных легковых броневиков.

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