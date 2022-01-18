https://uz.sputniknews.ru/20220118/v-uzbekistane-sozdali-sverxmoschnyy-voennyy-bespilotnik--video-22248617.html
Узбекистанцы создали первый военный беспилотник в Центральной Азии — видео
Узбекистанцы создали первый военный беспилотник в Центральной Азии — видео
Технические характеристики прибора и мощности производства не раскрываются. Все, что известно на данный момент — в обзоре.
2022-01-18T11:32+0500
2022-01-18T11:32+0500
2022-01-18T12:05+0500
общество
узбекистан
беспилотник
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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Узбекистан освоил производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).При этом Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, освоившей собственный выпуск БПЛА двойного назначения. Технические характеристики приборов и мощности производства не раскрываются. В материалах Госкомитета указывается, что центр БПЛА на первом этапе освоил выпуск двух видов беспилотников — самолетного типа и квадрокоптер.Созданный центр полностью оснащен технологическим, лабораторным и испытательным оборудованием для производства, сборки, ремонта и обслуживания БПЛА.Ранее в Узбекистане разработали прибор ночного видения для военных. Узбекские специалисты также создали боевой модуль на базе пулемета "Утес" для отечественных легковых броневиков.Читайте также:Узбекистан готов вновь провести военные конкурсы АрМИ в 2022 году >>Узбекистан построил "военное доверие" со всей Центральной Азией — эксперт >>
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узбекистан, беспилотник
Узбекистанцы создали первый военный беспилотник в Центральной Азии — видео
11:32 18.01.2022 (обновлено: 12:05 18.01.2022)
Технические характеристики прибора и мощности производства не раскрываются. Все, что известно на данный момент — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Узбекистан освоил производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
"При Госкомитете оборонной промышленности образован научно-производственный центр беспилотных авиационных комплексов. Данный центр наладил выпуск беспилотных летательных аппаратов "Лочин" (Сокол), полностью отвечающих международным техническим требованиям и стандартам", — сообщили
в Госкомитете.
При этом Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, освоившей собственный выпуск БПЛА двойного назначения.
Технические характеристики приборов и мощности производства не раскрываются.
В материалах Госкомитета указывается, что центр БПЛА на первом этапе освоил выпуск двух видов беспилотников — самолетного типа и квадрокоптер.
Созданный центр полностью оснащен технологическим, лабораторным и испытательным оборудованием для производства, сборки, ремонта и обслуживания БПЛА.
Ранее в Узбекистане разработали прибор ночного видения для военных.
Узбекские специалисты также создали боевой модуль на базе пулемета "Утес" для отечественных легковых броневиков.