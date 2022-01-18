https://uz.sputniknews.ru/20220118/v-uzbekistane-sozdali-sverxmoschnyy-voennyy-bespilotnik--video-22248617.html

Узбекистанцы создали первый военный беспилотник в Центральной Азии — видео

Узбекистанцы создали первый военный беспилотник в Центральной Азии — видео

Технические характеристики прибора и мощности производства не раскрываются. Все, что известно на данный момент — в обзоре.

2022-01-18T11:32+0500

2022-01-18T11:32+0500

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общество

узбекистан

беспилотник

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Узбекистан освоил производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).При этом Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, освоившей собственный выпуск БПЛА двойного назначения. Технические характеристики приборов и мощности производства не раскрываются. В материалах Госкомитета указывается, что центр БПЛА на первом этапе освоил выпуск двух видов беспилотников — самолетного типа и квадрокоптер.Созданный центр полностью оснащен технологическим, лабораторным и испытательным оборудованием для производства, сборки, ремонта и обслуживания БПЛА.Ранее в Узбекистане разработали прибор ночного видения для военных. Узбекские специалисты также создали боевой модуль на базе пулемета "Утес" для отечественных легковых броневиков.Читайте также:Узбекистан готов вновь провести военные конкурсы АрМИ в 2022 году >>Узбекистан построил "военное доверие" со всей Центральной Азией — эксперт >>

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узбекистан, беспилотник