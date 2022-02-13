https://uz.sputniknews.ru/20220213/na-trasse-v-kazaxstane-sgorela-fura-s-uzbekskim-trikotajem--video-22710542.html

На трассе в Казахстане сгорела фура с узбекским трикотажем — видео

На трассе в Казахстане сгорела фура с узбекским трикотажем — видео

По какой причине на трассе в Казахстане полностью сгорела фура с узбекским трикотажем — читайте в материале.

2022-02-13T17:44+0500

2022-02-13T17:44+0500

2022-02-13T17:44+0500

происшествия

казахстан

пожар

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. На одной из трасс в Павлодарской области Казахстана в ночь на 12 февраля примерно в 01:38 загорелась фура, следовавшая из Узбекистана в Россию. В кузове были трикотажные изделия. Они сгорели дотла, сообщает Sputnik Казахстан.На место происшествия немедленно прибыли 16 пожарных и три единицы спецтехники, они тушили огонь почти 3,5 часа. К счастью, обошлось без жертв. Двое водителей эвакуированы, с ними все в порядке.А вот от грузовой машины марки Renault Premium, в которой осуществлялась перевозка изделий не осталось живого места, она выгорела полностью. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается.

казахстан

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казахстан, пожар