https://uz.sputniknews.ru/20220214/garvardskie-professorki-rvutsya-k-vlasti-chtoby-spasti-demokratiyu-22726586.html

Гарвардские "профессорки" рвутся к власти, чтобы спасти демократию

Гарвардские "профессорки" рвутся к власти, чтобы спасти демократию

Двух "авторок" зовут Эрика Ченовет и Зоя Маркс, академических титулов у них сколько угодно. Продолжение — в материале.

2022-02-14T15:30+0500

2022-02-14T15:30+0500

2022-02-14T15:30+0500

колумнисты

женщины

власть

демократия

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Начиная с заголовка статьи — "Месть патриархов", продолжая подзаголовком "Почему автократы боятся женщин" и заканчивая выводом — что пришло время всем демократиям и демократическо-правозащитным группам передать власть феминисткам.Двух "авторок" зовут Эрика Ченовет и Зоя Маркс, академических титулов у них сколько угодно. И скажем сразу: автократы — это мы. Россия, конечно, и Китай. Вот мы женщин и ненавидим. Но вообще-то речь в статье еще о десятках государств и обществ, от Индии и Бразилии до Саудовской Аравии и Афганистана. Везде откат от настоящей демократии, то есть от классической повестки феминисток прежде всего, да попросту расправы над таковыми.Чего в статье нет: прямого ответа на простой вопрос. Вот Россия — по историческим меркам почти девочка, всего-то тысяча лет развития. Не то что минимум три тысячи лет у Китая (не говоря о еще более внушительных цифрах у Индии). Как же тогда получилось, что по вопросу о феминизме не то что два правительства, а два разных общества пришли к одним и тем же выводам: что феминизм, тот, что сегодня есть, это для добрых людей посмешище, а для недобрых просто гадость?Так ведь картина глобального антифеминистского наступления еще шире и разнообразнее, и как раз наша гарвардская пара отлично ее рисует. Например, в Бразилии, оказывается, во время президентской кампании 2018 года участвовали два женских движения. Феминистки агитировали против нынешнего президента Жаира Болсонару, но другие женщины, заворачивавшиеся в национальный флаг, были за него. Жаль, что мы так мало знаем о Бразилии — интересная страна. И в целом, сообщает нам статья, множество автократов смогли завербовать на свою сторону женщин и создать целые консервативные женские движения в свою поддержку, причем происходит это не только в Польше, Венгрии или у арабов, а вот здесь, в США. Хороший факт, однако: как же эта агрессивная идеология всех достала, и женщин в том числе.И тут самое время вернуться к тому самому вопросу — ладно еще они там, в США или Бразилии, не любят феминисток, а вот за что мы их не любим? Мы, русско-китайские автократы, хотя и чуть не весь мир в придачу.Америка обнаружила, что демократия стала неконкурентоспособной >>И вот это две наши профессорши очень хорошо демонстрируют. Собственно, половина статьи об этом. То есть одна половина — она насчет того, как и где автократы сейчас наперебой навязывают своим страдающим народам всякие законы и правила, отдающие тела и судьбы женщин на растерзание мужчинам. Тут с фактами очень плохо, потому что нет типичных демократических фальшивок, которые эти двое не повторили бы.Но есть и вторая половина текста. И в ней две дамы с их откровенно военным лексиконом мыслят примерно как товарищ Троцкий: как организовать армию из ничего — и завоевать целое общество и государство, а то и весь мир. Оказывается, говорят они, наука демонстрирует: если в каких-то политических движениях участвуют женщины, то захват власти получается более успешным. Причин тому несколько, есть и такая: вот если вы, например, поставите несколько женщин перед танками, то тут в дело могут пойти патриархальные гендерные табу и предрассудки — что женщин давить нехорошо. И они побеждают. Вообще у этих леди понятно, что речь идет об идеологии переделки обществ с целью их захвата и подчинения новым правилам и хозяевам, отсюда очевидная ненависть к "традиционным ценностям". Именно так они их и поминают — исключительно в кавычках. И ведь сколько стран перечислено, и до какой степени разные там традиции и ценности, нечего и говорить (в Китае, например, роль женщины в обществе издавна огромна, на грани матриархата, не то что в старой Европе). Но традиции все надо ломать скопом, в том числе становясь перед танками и теми женщинами, которые с феминизмом не согласны.Вдобавок Эрика Ченовет и Зоя Маркс (снова повторим, они отлично выражают свои мысли) четко показывают, что феминистская идеология — это не что-то отдельное и бешеное, а часть широкого фронта сил, разрушающих весь (по возможности) мир, навязывающих ему то, что сегодня называется демократией. Вот их хорошие цитаты на эту тему: имея опыт "долгой битвы против социальных иерархий, которые консолидируют власть в руках немногих, феминистские движения — это мощное оружие против авторитаризма. Те, кто желает развернуть вспять глобальный упадок демократии, не могут этот факт игнорировать".Пустые мечтания Запада. Ему нужна Россия против Китая >>И еще: "женщины, которые находятся на переднем крае массовых движений, не только повышают шансы этих движений на достижение их целей — например, устранение репрессивного диктатора. Они также повышают шансы на то, чтобы эти движения обеспечили более долговременные демократические перемены".А раз так, то проваливающимся, отступающим по всему фронту организаторам нынешней мировой революции пора отдать власть женским батальонам. Тут все очень конкретно: автократы, подавляя женщин, хотят этим подорвать массовые демократические движения, которые их свергнут? Значит, демократам всех стран пора сделать центральным пунктом своей программы продвижение женщин в политику. Правительства обязаны дать равное представительство женщинам во всех и любых звеньях управления, это должно стать не просто частью, а главной частью борьбы США и прочих за выживание. Врагов феминизма надо разоблачать и призывать к ответу. Делать это надо во всемирном масштабе: тем странам, которые не отвечают стандартам, не давать помощь. Следует создать коалицию демократий, чья цель — отторжение патриархального авторитаризма, и для этого следует созвать глобальный саммит или конференцию. И дальше — как всегда: давить и заставлять.Вот за это, последнее, мы их и не любим.Источник: РИА Новости

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

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женщины, власть, демократия