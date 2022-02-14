https://uz.sputniknews.ru/20220214/minobrazovaniya-zapretilo-privlekat-uchiteley-k-vechernim-meropriyatiyam-22728566.html

Минобразования запретило привлекать учителей к вечерним мероприятиям

Минобразования запретило привлекать учителей к вечерним мероприятиям

За привлечение работников народного образования к мероприятиям для "неорганизованной молодежи" могут привлечь к ответственности.

2022-02-14T15:55+0500

2022-02-14T15:55+0500

2022-02-14T16:18+0500

общество

учителя

министерство народного образования узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана прокомментировало в своем Telegram-канале жалобы на привлечение учителей к вечерним мероприятиям в нерабочее время.По сообщению министерства, в последнее время поступает много жалоб на то, что учителей школ заставляют принимать участие в культурно-просветительских мероприятиях по вечерам, после рабочего дня.Министерство напоминает всем территориальным управлениям, что соответствующий президентский указ запрещает принудительно вовлекать администрацию школ, преподавателей и учеников к деятельности, не связанной с их работой или учебой. Если это требование будет нарушено, руководителей госорганов и организаций могут привлечь к ответственности.Необходимо также рационально использовать школьную инфраструктуру (библиотеки, спортзалы, компьютерные классы, актовые залы), чтобы школы стали "духовными центрами" общества, напоминает пресс-служба.Читайте также: Русисты Узбекистана получат сертификаты российского вуза

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учителя, министерство народного образования узбекистана