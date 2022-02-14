https://uz.sputniknews.ru/20220214/minobrazovaniya-zapretilo-privlekat-uchiteley-k-vechernim-meropriyatiyam-22728566.html
Минобразования запретило привлекать учителей к вечерним мероприятиям
Минобразования запретило привлекать учителей к вечерним мероприятиям
За привлечение работников народного образования к мероприятиям для "неорганизованной молодежи" могут привлечь к ответственности.
2022-02-14T15:55+0500
2022-02-14T15:55+0500
2022-02-14T16:18+0500
общество
учителя
министерство народного образования узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана прокомментировало в своем Telegram-канале жалобы на привлечение учителей к вечерним мероприятиям в нерабочее время.По сообщению министерства, в последнее время поступает много жалоб на то, что учителей школ заставляют принимать участие в культурно-просветительских мероприятиях по вечерам, после рабочего дня.Министерство напоминает всем территориальным управлениям, что соответствующий президентский указ запрещает принудительно вовлекать администрацию школ, преподавателей и учеников к деятельности, не связанной с их работой или учебой. Если это требование будет нарушено, руководителей госорганов и организаций могут привлечь к ответственности.Необходимо также рационально использовать школьную инфраструктуру (библиотеки, спортзалы, компьютерные классы, актовые залы), чтобы школы стали "духовными центрами" общества, напоминает пресс-служба.Читайте также: Русисты Узбекистана получат сертификаты российского вуза
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учителя, министерство народного образования узбекистана
Минобразования запретило привлекать учителей к вечерним мероприятиям
15:55 14.02.2022 (обновлено: 16:18 14.02.2022) Подписаться на
За привлечение работников народного образования к мероприятиям для "неорганизованной молодежи" виновные могут понести ответственность.
ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik.
Министерство народного образования Узбекистана прокомментировало в своем Telegram-канале
жалобы на привлечение учителей к вечерним мероприятиям в нерабочее время.
По сообщению министерства, в последнее время поступает много жалоб на то, что учителей школ заставляют принимать участие в культурно-просветительских мероприятиях по вечерам, после рабочего дня.
"Эти внеклассные мероприятия предназначены для неорганизованной и необразованной молодежи (18-30 лет), и за их организацию отвечает Агентство по делам молодежи, особенно местные молодежные лидеры", - поясняет пресс-служба ведомства.
Министерство напоминает всем территориальным управлениям, что соответствующий президентский указ запрещает принудительно вовлекать администрацию школ, преподавателей и учеников к деятельности, не связанной с их работой или учебой. Если это требование будет нарушено, руководителей госорганов и организаций могут привлечь к ответственности.
Необходимо также рационально использовать школьную инфраструктуру (библиотеки, спортзалы, компьютерные классы, актовые залы), чтобы школы стали "духовными центрами" общества, напоминает пресс-служба.