Русисты Узбекистана получат сертификаты российского вуза

Учителя-русисты национальных школ Узбекистана смогут получить на родине международный сертификат, подтверждающий владение русским языком на уровне, достаточном для его преподавания.

2022-02-10T19:50+0500

ТАШКЕНТ, 10 фев – РИА Новости. Российский государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина начнет выдавать международные сертификаты преподавания для учителей-русистов из национальных школ в Узбекистане.Об этом заявила в четверг ректор российского вуза Маргарита Русецкая. В ноябре 2021 года институт и министерство народного образования (МНО) Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве. Документ, в частности, предусматривает помощь российского вуза в разработке национального стандарта преподавания в Узбекистане русского языка, как иностранного.По ее словам еже в конце февраля – начале марта сдать тесты можно будет в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Фергане, Хорезме, Навои, Намангане, Андижане, Джизаке, Карши, Термезе, Гулистане, Нукусе и Газалкенте. Таким образом, речь идет о столице и всех 13 регионах Узбекистана.Как говорится в пресс-релизе вуза, речь идет о тесте по русскому языку как иностранному (ТРКИ-III), который соответствует уровню С1 по международной шкале Совета Европы. Процесс предусматривает экзамены по чтению, письму, лексике, грамматике, аудированию и разговорной речи. В январе правительство Узбекистана приняло постановление, устанавливающее в течение двух лет надбавку в 50% к зарплате для преподавателей русского языка в национальных классах школ страны. Для этого они должны получить сертификат преподавания уровня ТРКИ или "С1 по методике "The Common European Framework of Reference for Languages".По данным МНО, в настоящее время число выпускников вузов по специальностям "русский язык и литература" не покрывает даже половину имеющейся потребности, в начальных классах - только треть. В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях.В октябре 2020 года минпросвещения РФ, министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена и мецената Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике. Исполнителями программы выступают Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А. И. Герцена и узбекистанский институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони. Проект рассчитан на десять лет. Уже с сентября в образовательные учреждения по всему Узбекистану были направлены 150 учителей и несколько десятков методистов.

