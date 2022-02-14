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"Молодым — везде у нас дорога": в Туркменистане проходят досрочные выборы
"Молодым — везде у нас дорога": в Туркменистане проходят досрочные выборы
Почему в Туркменистане досрочно проходят выборы, и кто может стать следующим президентом — читайте в нашем материале.
2022-02-14T17:00+0500
2022-02-14T17:00+0500
2022-02-14T17:00+0500
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Туркменистане с понедельника началась кампания досрочных выборов президента. Выборы назначили на 12 марта 2022 года. На первом этапе будет выдвижение кандидатов. Об этом сообщает агентство Sputnik Ближнее Зарубежье.Очередные выборы президента в Туркменистане должны были пройти в 2024 году.Действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что "дорогу к управлению государством нужно давать молодым руководителям".Бердымухамедов добавил, что достиг "возраста пророка", ему исполнилось 64 года.Объявили почти открыто, что власть передадут его сыну. Есть очень большая вероятность, что Бердымухамедова младшего выдвинут кандидатом на выборы, а также есть большая вероятность, что он их выиграет, добавил эксперт.Сын действующего президента, 39-летний Сердар Бердымухамедов, с февраля 2021-го занимает пост вице-премьера и входит в состав Совбеза страны.По закону страны, выдвигать кандидатов на пост главы государства могут политические партии и группы граждан.При выдвижении кандидата в президенты страны группами граждан он должен быть поддержан не менее 10 тыс. подписей избирателей. Глава государства избирается прямым голосованием населения сроком на 7 лет.Президентом может стать уроженец страны не моложе 40 лет, владеющий госязыком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в государстве.Гурбангулы Бердымухамедов возглавил Туркменистан 15 лет назад. Последние выборы прошли в 2017 году. За Бердымухамедова тогда проголосовали 97,28% избирателей.Читайте также:В Туркменистане объявлены внеочередные выборы президента
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туркменистан, выборы президента
"Молодым — везде у нас дорога": в Туркменистане проходят досрочные выборы
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Почему в Туркменистане досрочно проходят выборы и кто может стать следующим президентом — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Туркменистане с понедельника началась кампания досрочных выборов президента. Выборы назначили на 12 марта 2022 года.
На первом этапе будет выдвижение кандидатов. Об этом сообщает
агентство Sputnik Ближнее Зарубежье.
Очередные выборы президента в Туркменистане должны были пройти в 2024 году.
Действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что "дорогу к управлению государством нужно давать молодым руководителям".
Бердымухамедов добавил, что достиг "возраста пророка", ему исполнилось 64 года.
Президент Туркменистана с высокой долей вероятности передаст власть своему сыну Сердару Бердымухамедову, предположил российский эксперт, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Объявили почти открыто, что власть передадут его сыну. Есть очень большая вероятность, что Бердымухамедова младшего выдвинут кандидатом на выборы, а также есть большая вероятность, что он их выиграет, добавил эксперт.
Сын действующего президента, 39-летний Сердар Бердымухамедов, с февраля 2021-го занимает пост вице-премьера и входит в состав Совбеза страны.
По закону страны, выдвигать кандидатов на пост главы государства могут политические партии и группы граждан.
При выдвижении кандидата в президенты страны группами граждан он должен быть поддержан не менее 10 тыс. подписей избирателей. Глава государства избирается прямым голосованием населения сроком на 7 лет.
Президентом может стать уроженец страны не моложе 40 лет, владеющий госязыком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в государстве.
Гурбангулы Бердымухамедов возглавил Туркменистан 15 лет назад. Последние выборы прошли в 2017 году. За Бердымухамедова тогда проголосовали 97,28% избирателей.