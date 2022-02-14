https://uz.sputniknews.ru/20220214/nazvan-region-uzbekistana-lidiruyuschiy-po-kolichestvu-semeynyx-predpriyatiy-22718712.html

Назван регион Узбекистана лидирующий по количеству семейных предприятий

Назван регион Узбекистана лидирующий по количеству семейных предприятий

Где в Узбекистане зарегистрировано наибольшее и наименьшее количество семейных предприятий — Госкомстат представил точные цифры.

2022-02-14T13:00+0500

2022-02-14T13:00+0500

2022-02-14T13:00+0500

экономика

узбекистан

предприятия

госкомстат

республика

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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В государственном комитете по статистике озвучили количество семейных предприятий, зарегистрированных в Узбекистане к началу февраля 2022 года. Примечательно, что из 56 547, которые значатся в списке, действуют только 52 906.Активнее всего бизнес развивается в Самаркандской и Ферганской и Сурхандарьинской областях — там функционирует наиболее число таких предприятий. По регионам разбивка выглядит следующим образом: Ранее президент распорядился принять дополнительные меры для развития семейного предпринимательства и расширения источников доходов населения.С 1 марта граждане Узбекистана смогут получить льготные кредиты на семейное предпринимательство через Единую электронную платформу программ развития.В 2012 году в Узбекистане закрепили отдельную форму бизнеса — семейное предпринимательство.Читайте также:Как превратить Узбекистан в "инвестиционный хаб" — экспертТрастовый фонд России профинансирует цифровую экономику Узбекистана

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узбекистан, предприятия, госкомстат, республика