Назван регион Узбекистана лидирующий по количеству семейных предприятий
Где в Узбекистане зарегистрировано наибольшее и наименьшее количество семейных предприятий — Госкомстат представил точные цифры.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В государственном комитете по статистике озвучили количество семейных предприятий, зарегистрированных в Узбекистане к началу февраля 2022 года. Примечательно, что из 56 547, которые значатся в списке, действуют только 52 906.
Активнее всего бизнес развивается в Самаркандской и Ферганской и Сурхандарьинской областях — там функционирует наиболее число таких предприятий.
По регионам разбивка выглядит следующим образом:
Самаркандская область – 9 176
Ферганская область – 5 808
Сурхандарьинская область – 5 445
Хорезмская область – 4 699
Ташкентская область – 4 561
Кашкадарьинская область – 4 281
Навоийская область – 4 012
Ташкент – 3 494
Бухарская область – 3 317
Андижанская область – 2 947
Каракалпакстан – 1 940
Джизакская область – 1 695
Наманганская область – 1 179
Сырдарьинская область – 352.
Ранее президент распорядился принять дополнительные меры для развития семейного предпринимательства и расширения источников доходов населения.
С 1 марта граждане Узбекистана смогут получить льготные кредиты на семейное предпринимательство через Единую электронную платформу программ развития.
В 2012 году в Узбекистане закрепили отдельную форму бизнеса — семейное предпринимательство.
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