https://uz.sputniknews.ru/20220214/pochemu-spros-na-nedvijimost-v-uzbekistane-snizilsya-v-yanvare--issledovanie-22733539.html

Почему спрос на недвижимость в Узбекистане снизился в январе — исследование

Почему спрос на недвижимость в Узбекистане снизился в январе — исследование

Экономисты провели исследование и выяснили, как развивается ситуация на рынке недвижимости Узбекистана с начала года.

2022-02-14T19:29+0500

2022-02-14T19:29+0500

2022-02-14T19:29+0500

экономика

узбекистан

недвижимость

рынок

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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В первом месяце 2022 года в Узбекистане было заключено 17,7 тысяч договоров по недвижимости. Это на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, по отношению к январю 2020 года рост составил 15%.Соответствующие цифры озвучили в Центре экономических исследований и реформ, где регулярно анализируют изменения спроса на рынке недвижимости страны.Эксперты связывают спад активности с сезонным фактором. В период новогодних каникул и отпусков люди обычно не занимаются поиском недвижимости. Активность на рынке жилья восстанавливается к весне.В разрезе регионов наиболее высокие темпы роста наблюдались в Кашкадарьинской (36,4%), Ферганской (16%) и Сурхандарьинской (11,1%) областях.Количество сделок на рынке недвижимости снизилось в Ташкентской области (-17,6%), республике Каракалпакстан (-14,4%), а также в столице (-6,7%).Индекс изменения количества оформленных договоров купли-продажи недвижимостиКоличество заключенных договоров купли-продажи недвижимости в Ташкенте и Ташкентской областиИзменения активности на вторичном рынке жильяПо оценке ЦЭИР, средние цены на жилье на вторичном рынке в январе выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем (в декабре не изменились, в ноябре рост составил 1,2%).Больше всего цены на жилье растут в Ферганской (5,2%), Андижанской (5,0%) и Навоийской (4,5%) областях, а в Джизакской (- 4,2%), Сурхандарьинской (-3,1%), Наманганской (-2,3%) и Сырдарьинской (-2,1%) областях зафиксировали снижение цен на жилье.Эксперты отмечают, что цены на жилье в Ташкенте выросли на 2,4%. Больше всего дорожает жилье в Мирзо-Улугбекском (5,0%), Мирабадском (4,5%) и Яшнабадском (4,3%) районах. Незначительно цены снизились в Учтепинском (-1,4%) и Алмазарском (0,7%) районах столицы.В прошлом году коммерческие банки выдали 59,6 тысяч ипотечных кредитов почти на 9,8 трлн сумов. Это больше чем в 2020 на 700 миллиардов сумов.Читайте также:Почему в Узбекистане стали чаще покупать и продавать жилье — обзор ЦБНовый дефицит: на мировом рынке растет нехватка дизельного топлива

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узбекистан, недвижимость, рынок