https://uz.sputniknews.ru/20220214/pogibshaya-v-klinike-v-andijane-okazalas-grajdankoy-kyrgyzstana-22726055.html
Погибшая при взрыве в андижанской клинике оказалась иностранкой
Погибшая при взрыве в андижанской клинике оказалась иностранкой
Кыргызское посольство в Узбекистане опубликовало официальное заявление относительно происшествия.
2022-02-14T14:40+0500
2022-02-14T14:40+0500
2022-02-14T15:04+0500
происшествия
взрыв
андижанская область
кыргызстан
посольство
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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Посольство Кыргызстана в Узбекистане опубликовало заявление относительно взрыва, прогремевшего в частной клинике "Зитерия" в Андижанской области 11 февраля.Напомним, из-за взрыва газовоздушной смеси в частной клинике в Шахриханском районе один человек погиб, 11 получили ранения. Погибшая девушка оказалась гражданкой Кыргызстана.Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 257 (нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведётся предварительное расследование. Посольство держит этот вопрос на контроле, говорится в сообщении.Читайте также: На трассе в Казахстане сгорела фура с узбекским трикотажем – видео.
андижанская область
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взрыв, андижанская область, кыргызстан, посольство
Погибшая при взрыве в андижанской клинике оказалась иностранкой
14:40 14.02.2022 (обновлено: 15:04 14.02.2022) Подписаться на
Кыргызское посольство в Узбекистане опубликовало официальное заявление относительно происшествия.
ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik.
Посольство Кыргызстана в Узбекистане опубликовало
заявление относительно взрыва, прогремевшего в частной клинике "Зитерия" в Андижанской области 11 февраля.
Напомним, из-за взрыва газовоздушной смеси в частной клинике в Шахриханском районе один человек погиб, 11 получили ранения. Погибшая девушка оказалась гражданкой Кыргызстана.
"Тело гражданки Кыргызской Республики близкими родственниками доставлено в Кыргызстан", - говорится в сообщении посольства.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 257 (нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведётся предварительное расследование. Посольство держит этот вопрос на контроле, говорится в сообщении.