Скандал с Валиевой развивается: нужен ли России спорт больших достижений

Камила Валиева с результатом своего допинг-теста мгновенно стала главным действующим лицом чуть ли не крупнейшего скандала в истории мирового фигурного катания.

Блюстители спортивной чистоты (МОК, ВАДA, USADA и пр.) используют старый прием "из жарка в ледок, из ледка в жарок". Что позволяет не просто покончить с конкретной замечательной спортсменкой, но и сломать волю всему сообществу фигурного катания. А поскольку русские фигуристки на льду кроют всех, то ради того, чтобы впредь так не было, можно и не поспешать. Пусть будет медленно, зато надежно.На вопросы же "Что это было? Откуда в пробах Валиевой взялся (если взялся) триметазидин?" внятного ответа нет. Уже скоро десять лет, как русских спортсменов неистово жучат и дрючат за истинный или мнимый допинг. Уж точно они находятся под таким колпаком, что и группенфюрер Мюллер обзавидовался бы. В таких условиях смело употреблять препараты — это как ходить по Курфюрстендамм в буденовке и с волочащимся за плечами парашютом. Кому выгодно, чтобы блестящие успехи русской школы фигурного катания в одночасье и в аккурат на Олимпиаде все разом пошли коту под хвост, а фигуристы из триумфаторов превратились в презренных аутсайдеров, если не в уголовников? Американский "Акт Родченкова" предусматривает и это — не одному же Буту сидеть в американской тюрьме.Седые волосы болельщиков: Камила Валиева в центре грандиозного скандала >>Ясно, что все это нужно было только штабу, который годами кропотливо вел своих питомцев от победы к победе, — больше некому.Конечно, расследователи возразят, что вопросы "Кому выгодно?" и "Кому совершенно невыгодно?" лишь говорят о тоталитарном мышлении задающего их. На самом деле русские то думают о выгоде, а то не думают, и никогда не понять, в какой фазе они находятся. Кроме того, нам уже сообщали, что российский руководитель одновременно коварен, как древний змий, и слеп, как подземный крот. Очевидно, и спортивные руководители являют в себе такое же сочетание. Отсюда и самоубийственное решение накормить триметазидином безусловную фаворитку Игр. Такие уж они дураки — а прочие версии, чего их рассматривать.Удивляться тут нечему. Та же логика, что и со Скрипалями, Кара-Мурзами, Быковыми, вторжением на Украину, etc. It works в одном случае — значит, будет работать и во всяком другом.Но готовность принять и поддержать любое обвинение против своей страны — это уже такая не новость, что даже стало надоедать. С "хайли лайкли" тоже надо знать меру.И возникает вопрос — нельзя сказать, что совсем беспочвенный: "Мы в самом деле верили, что, выбрав позор (а лишение флага, герба и гимна есть позор — нас проводят под ярмом), можно заслужить корректное к себе отношение? Ведь свободная пресса (норвежская, канадская, etc.) еще до сюжета с триметазидином высказывалась о русских спортсменах так, что хоть вон святых неси. Хотя и формального повода не было, единственная причина заключалась в их спортивных успехах".Возражение серьезное: сами успешные выступления, тем более не просто успешные, а еще и очень красивые, служили к славе России, противоречили тезису о грубой, невежественной, гнилосоломенной стране. Говоря на современном жаргоне, были фактором мягкой силы. И тем самым только производили озлобление у тех, кому всякая сила России — как бельмо в глазу.А уж проводили русских под ярмом или не проводили, само по себе неприятие России никуда не исчезало. И напрасно мы надеялись на то, что "спорт — ты мир". А также благородство. Не на таких напали.Против персонала Валиевой открыто расследование >>К тому присоединялось все более укрепляющееся в популярности суждение, что время международного большого спорта вообще прошло. И надо возвращаться к состоянию до 1952 года, когда наша страна не участвовала в Играх (да и в международных чемпионатах), а все больше были спартакиады и массовое физкультурное движение. Что в плане здоровья куда полезнее, чем спорт больших достижений. А уж когда являются всякие ВАДы да Икары Родченковы, доводы, что пора бы удалиться от зла и поощрить физкультурников, представляются еще более убедительными.Возможно, олимпийское движение и вправду отжило свое. Но предложение хлопнуть дверью вызывает вопрос: а понимают ли сторонники плевания слюной, что предлагаемые ими изменения будут необратимы? Или, во всяком случае, очень трудны насчет обратного хода.У спортивной индустрии (притом что активный век отдельно взятого спортсмена недолог) довольно длинный цикл. Тут можно сравнить проблему хоть со строительством вооруженных сил, хоть с существованием культурных образцов (Большой театр), хоть с академической наукой. Одна из массовых претензий к реформаторам 90-х годов заключается как раз в том, что они были во власти иллюзий: все можно беспроблемно выключить — и потом в случае надобности опять включить. А школа, традиция, длительный инвестиционный цикл, подготовка новых кадров — это не забота. А потом вдруг выяснилось, что таки забота, да еще какая. Ломать — не строить, а вот потом строить заново — работа каторжная.Но если раскассировать спорт больших достижений, при всех его изъянах и проблемах, будет та же самая необратимость. Возможно, хорошо забыть о международной спортивной бюрократии (да и национальную прижать) и больше не знать о существовании ВАДА — пусть промеж себя развлекаются. Но с учетом того, что ломать у нас опыт богатый, хорошо бы, прежде чем "заложил бы динамиту — ну-ка дрызнь", примерно прикинуть, как это оно будет и возможно ли в случае чего откатить назад.Это серьезный расчет, который лучше производить с холодной головой, а не в обиде (вполне обоснованной) на профессиональных мерзавцев.Источник: РИА Новости

