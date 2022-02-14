https://uz.sputniknews.ru/20220214/tamojennye-poshliny-na-vvozimye-avto-snizyat-vdvoe-22735909.html

Таможенные пошлины на ввозимые авто снизят вдвое

Таможенные пошлины на ввозимые авто снизят вдвое

Президент поручил разобраться с очередями на покупку автомобилей и снизить цены на продукцию автопрома.

2022-02-14T19:10+0500

2022-02-14T19:10+0500

2022-02-14T20:07+0500

общество

автомобили

президент

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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил кабинету министров в трехдневный срок подготовить проект постановления о снижении ставок таможенных пошлин на ввозимые автомобили с 30% до 15%.Такое поручение глава государства дал в ходе совещания по ситуации в автомобильной промышленности республики, сообщает глава пресс-службы президента Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.Кроме того, лидерам отрасли поручено в 2022 году снизить себестоимость автомобилей не менее чем на 5% и увеличить локализацию производства запчастей с 48% до 56%.Глава "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков будет лично отвечать за ликвидацию искусственно созданных очередей на покупку автомобилей, а предоплата за продукцию "UzAuto Motors" снизится с 85% до 50%.За последние четыре года производство автомобилей выросло в 1,8 раза, а экспорт – в 2,7 раза, отмечается в сообщении.По поручению президента предприятие должно к 1 мая полностью ликвидировать очереди на покупку автомобилей. Для этого в первом полугодии предприятие должно выпустить не менее 160 тыс. автомобилей, а к концу года - 275 тыс.В республике планируют создать комплексную цепочку "инжиниринг — комплектующие — готовая продукция — торговля и сервис", основанную на современных научных разработках. Для этого необходимо рассмотреть открытие восьми крупных автомобилестроительных предприятия, более 300 производителей запчастей, наладить финансовые потоки, логистику и сервис на внутреннем и внешнем рынке. Все созданные предприятия войдут в машиностроительный кластер.Президент также поручил обратить внимание производству электромобилей, чтобы не отставать от мировых тенденций.Напомним, с января по ноябрь 2021-го в Узбекистан ввезли 23 155 иномарок из 25 стран мира на общую сумму $502,8 млн. В топ-3 основных поставщиков машин вошла Россия: страна экспортировала в республику 4 167 автомобилей.В сентябре в Узбекистане приступили к серийной сборке российских автомобилей Lada Vesta SW и Lada Xray.

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автомобили, президент