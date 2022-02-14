https://uz.sputniknews.ru/20220214/video-novyy-etap-v-otnosheniyax-nur-sultana-moskvy-i-tashkenta-prokommentiroval-ekspert-22737891.html

Видео: новый этап в отношениях Нур-Султана, Москвы и Ташкента прокомментировал эксперт

Видео: новый этап в отношениях Нур-Султана, Москвы и Ташкента прокомментировал эксперт

Для Ташкента Москва и Нур-Султан - ключевые партнеры в регионе Средней Азии. Дальнейшие перспективы сотрудничества Узбекистана с Россией и Казахстаном после январских событий оценил эксперт Станислав Притчин.

2022-02-14T21:30+0500

2022-02-14T21:30+0500

2022-02-14T21:30+0500

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На прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев встретился в Москве с Владимиром Путиным. В Узбекистане в это время принимали с рабочим визитом нового премьера Казахстана Алихана Смаилова.Зачем президент Казахстана ездил в Москву и когда его ждать в Ташкенте, корреспонденту Sputnik Анне Черкасовой рассказал эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.Что значат слова Токаева про Казахстан и Россию - "соседи от бога"? Каким будет вектор сотрудничества Нур-Султана и Ташкента? В чем изменился статус президента Казахстана и как это повлияет на Центральную Азию? Ответы на эти и другие вопросы ищите в интервью.Как объяснил Станислав Притчин, в прошлом году Токаев прилетал в Москву на неформальный саммит СНГ. Тогда он был в статусе президента, но находился на стадии транзита власти от экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.Отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества Москвы и Нур-Султана после кризиса в республике, Станислав Притчин отмечает, что события в Казахстане подтолкнули его власти к серьезным шагам по модернизации и реформированию республики.Эксперт также разъясняет, что может изменить характер отношений Узбекистана и Казахстана. По его мнению, ход отношений стран останется прагматично открытым с учётом интересов друг друга. Однако здесь всегда остается фактор скрытой конкуренции, и это нормально.Также эксперт отметил важный аспект, который может улучшить взаимодействие для всего региона ЦА и России.Когда ждать визита Токаева в Узбекистан, вы может узнать из полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.

нур-султан

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

нур-султан, москва, ташкент, эксперт, видео