https://uz.sputniknews.ru/20220214/video-otkuda-mojet-priyti-ugroza-v-uzbekistan-i-tsentralnuyu-aziyu-22688960.html
Эксперт объяснил, каким образом ОДКБ обезопасит Центральную Азию — видео
Эксперт объяснил, каким образом ОДКБ обезопасит Центральную Азию — видео
Угроза в страны Центральной Азии и Узбекистан может прийти не из Афганистана. Так считает доктор исторических наук, востоковед, политолог Алексей Малашенко.
2022-02-14T16:30+0500
2022-02-14T16:30+0500
2022-02-14T16:28+0500
видео
центральная азия
узбекистан
афганистан
одкб
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В Джизакской области задержали 21-летнего джихадиста, планировавшего воевать в Сирии. Многие узбекистанцы опасаются, что дух подобных экстремистов подпитывает приход к власти в Афганистане талибов*.Российский политолог, ведущий специалист по проблемам ислама, доктор исторических наук Алексей Малашенко оценил ситуацию в Афганистане и в регионе Центральной Азии. Стоит ли опасаться Узбекистану террористов — смотрите в интервью.Напомним, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех раскручивает в Twitter сопротивление против "тирании Талибана*", как он выражается. А Китай обеспокоен присутствием в Афганистане уйгурских боевиков. Самопровозглашённый глава Афганистана Салех так оживился, по мнению Малашенко, потому что хочет заработать очки у мировых наблюдателей. Киберпространство для этого – отличная площадка.Талибы* же в это время создают объединенные комиссии для экономики и безопасности, планируют выплачивать пособия семьям погибших афганских солдат и благоустраивать Кабул.Между тем, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов считает, что талибы* делают много по борьбе с террористами. В ОДКБ не видят прямой военной угрозы для Центральной Азии со стороны талибов*, о чем ранее заявил генсек Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась в рамках встречи клуба "Валдай". Тем не менее, угрозы для Центральной Азии существуют, и, по мнению эксперта, они находятся внутри самих стран регионов.Также стоит отметить, что Афганистан богат медью, литием и золотом, драгметами. Экономисты оценивают это богатство в 1 триллион долларов. Кому все это достанется? Что изменилось для афганских женщин? Ответы на эти вопросы смотрите и слушайте в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.* — движение, находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельность
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центральная азия, узбекистан, афганистан, видео, одкб
Эксперт объяснил, каким образом ОДКБ обезопасит Центральную Азию — видео
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Угроза в страны Центральной Азии и Узбекистан может прийти не из Афганистана. Так считает доктор исторических наук, востоковед, политолог Алексей Малашенко.
В Джизакской области задержали 21-летнего джихадиста, планировавшего воевать в Сирии. Многие узбекистанцы опасаются, что дух подобных экстремистов подпитывает приход к власти в Афганистане талибов*.
Российский политолог, ведущий специалист по проблемам ислама, доктор исторических наук Алексей Малашенко оценил ситуацию в Афганистане и в регионе Центральной Азии. Стоит ли опасаться Узбекистану террористов — смотрите в интервью.
Напомним, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех раскручивает в Twitter сопротивление против "тирании Талибана*", как он выражается. А Китай обеспокоен присутствием в Афганистане уйгурских боевиков.
Самопровозглашённый глава Афганистана Салех так оживился, по мнению Малашенко, потому что хочет заработать очки у мировых наблюдателей. Киберпространство для этого – отличная площадка.
"Это еще одна попытка Салеха, который проиграл первую войну за власть в Кабуле, показать свое присутствие зарубежным симпатизантам", — объясняет востоковед.
Талибы* же в это время создают объединенные комиссии для экономики и безопасности, планируют выплачивать пособия семьям погибших афганских солдат и благоустраивать Кабул.
Между тем, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов считает, что талибы* делают много по борьбе с террористами. В ОДКБ не видят прямой военной угрозы для Центральной Азии со стороны талибов*, о чем ранее заявил генсек Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась в рамках встречи клуба "Валдай".
Тем не менее, угрозы для Центральной Азии существуют, и, по мнению эксперта, они находятся внутри самих стран регионов.
"Никакие радикальные талибы* не представляют серьезной угрозы для Центральной Азии. В Узбекистан их никто не пустит. На границах Таджикистана им всегда дадут отпор ОДКБ и российские войска", — считает Малашенко.
Также стоит отметить, что Афганистан богат медью, литием и золотом, драгметами. Экономисты оценивают это богатство в 1 триллион долларов. Кому все это достанется? Что изменилось для афганских женщин? Ответы на эти вопросы смотрите и слушайте в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан
.
* — движение, находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельность