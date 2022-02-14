Все по плану: часть учений ВС России завершится в ближайшее время — Шойгу
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссия и Белоруссия начала совместные учения "Союзная решимость - 2022"
© Министерство обороны РФ/
Министр обороны России доложил президенту о том, в какой стадии находятся совместные белорусско-российские маневры "Союзная решимость-2022".
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что часть учений российской армии в плановом порядке будет завершена в ближайшее время, передает РИА Новости.
"Хочу еще раз повторить, что учения пройдут, какая-то часть из них завершена, какая-то завершается, что-то предстоит еще выполнить с учетом масштаба решений, которые были спланированы, которые были начаты по вашим поручениям в декабре", — сказал он в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Одним из главных учений Вооруженных сил России сегодня являются совместные белорусско-российские маневры "Союзная решимость-2022". Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель — отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.