https://uz.sputniknews.ru/20220214/vse-po-planu-chast-ucheniy-vs-rossii-zavershitsya-v-blijayshee-vremya--shoygu-22736366.html

Все по плану: часть учений ВС России завершится в ближайшее время — Шойгу

Все по плану: часть учений ВС России завершится в ближайшее время — Шойгу

Министр обороны России доложил президенту о том, в какой стадии находятся совместные белорусско-российские маневры "Союзная решимость-2022".

2022-02-14T19:48+0500

2022-02-14T19:48+0500

2022-02-14T19:48+0500

россия

сергей шойгу

военные учения

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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что часть учений российской армии в плановом порядке будет завершена в ближайшее время, передает РИА Новости.Одним из главных учений Вооруженных сил России сегодня являются совместные белорусско-российские маневры "Союзная решимость-2022". Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель — отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.Читайте также: Видео: в Беларуси стартовали совместные учения с Россией >>Военное сотрудничество РБ и РФ: "Полезут – получат" >>

россия

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сергей шойгу, военные учения