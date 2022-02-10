https://uz.sputniknews.ru/20220210/video-v-belarusi-startovali-sovmestnye-ucheniya-s-rossiey-22650473.html

Видео: в Беларуси стартовали совместные учения с Россией

Видео: в Беларуси стартовали совместные учения с Россией

Военные двух государств отработают действия при прямой атаке врага, а также научатся противостоять диверсантам и террористам.

2022-02-10T14:40+0500

2022-02-10T14:40+0500

2022-02-10T14:40+0500

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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. В ходе совместных российско-белорусских учений "Союзная решимость-2022" военным предстоит защитить условное государство от атаки врагов и противостоять действиям диверсантов и террористов, сообщают наши коллеги из Sputnik Беларусь.Маневры пройдут на белорусской территории с 10 по 20 февраля.По сценарию учений, "Республика Полесье" и "Северная Федерация" должны совместно противостоять агрессии со стороны коалиции "Западных" и подконтрольных им террористических организаций.Учения будут проходить в два этапа. На первом военным предстоит отразить воздушную, а затем наземную атаку условного противника. Здесь помимо авиации (а это новейшие Су-30СМ и Су-35С) будут задействованы силы и средства ПВО - дивизионы ЗРК С-400 "Триумф", под прикрытием ЗРПК "Панцирь-С1". Потопехота и десантники будут ловить диверсантов и разведчиков, а также блокировать и уничтожать незаконные вооруженные формирования.Во второй части учений отработают оборонительные действия, и в заключении обсудят возможность контрнаступления и разгрома противника.>>>Чем отличаются "решимости" России и США Между тем, западные страны уже выразили озабоченность проведением военных маневров. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что учения могут якобы быть маскировкой для военных действий и вторжения на украинскую территорию.По словам генсека альянса, у границ Украины якобы идет "наращивании военных сил", и "параллельно звучит угрожающая риторика".В Москве постоянно заявляют, что РФ никому не угрожает и не планирует ни на кого нападать. Кроме того, в России не раз обращали внимание на то, что заявления о возможной агрессии – это лишь предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ РФ.Учения на белорусской территории носят плановый и оборонительный характер, а параметры их проведения не нарушают взятых на себя Беларусью и Россией международных обязательств. Российские войска уйдут из Беларуси после маневров, и никто не говорил об обратном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Зато, получив образцы новейшего вооружения от своих западных союзников, Украина неожиданно объявила о проведении своих учений в подозрительные сроки – с 10 по 20 февраля.Украинские военные планируют использовать турецкие ударные беспилотники Bayraktar, американские противотанковые системы Javelin и шведские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в эфире ТВ, что планируется задействовать Ровенский, Ковельский, Овручский, Широкий лан, Олешковские пески, Чугуевский, Черниговский, Сумской и Одесский полигоны.Читайте также: Невероятные способности нового российского "Стража" - фото

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беларусь, военные учения