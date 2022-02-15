https://uz.sputniknews.ru/20220215/22738270.html

Чем влюбленность полезна для здоровья - врач

Чем влюбленность полезна для здоровья - врач

Врач-эндокринолог советует всем влюбляться, чтобы снизить риск целого ряда заболеваний.

2022-02-15T07:30+0500

2022-02-15T07:30+0500

2022-02-15T07:30+0500

это интересно

здоровье

врач

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1067/72/10677293_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_88ae2ad203f374727428ff0afc640ed9.jpg

Влюбленность может быть полезна для здоровья, так как в какой-то степени это счастье, а счастливые люди реже имеют нарушения сна, лучше следят за питанием, больше занимаются физической нагрузкой и реже испытывают состояние стресса, заявила РИА Новости ведущий научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии ФГБУ Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева."Влюбленность – это в какой-то степени счастье, а счастливым быть полезно. Счастливые люди, согласно исследованиям, не имеют нарушений сна, следят за своим питанием, больше и чаще занимаются физической нагрузкой, более социально активны, меньше испытывают состояние стресса, их иммунная система "сильнее". Счастье косвенно может защитить человека от сердечно-сосудистых заболеваний", - сказала Шереметьева.Она отметила, что одинокие люди имеют более высокий риск инфаркта миокарда, особенно женщины. Согласно исследованиям и в том числе наблюдениям специалистов Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, счастливые люди живут дольше, подчеркнула врач.По ее словам, влюбленность - это водопад химических, психологических и психических реакций, в результате которых человек испытывает эйфорию, желание быть рядом с человеком, трогать, видеть, слышать его. Она может длиться от нескольких минут до нескольких лет, уточнила Шереметьева.Читайте также: Что будет с организмом, если есть огурцы каждый день зимой

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

здоровье, врач