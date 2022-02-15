https://uz.sputniknews.ru/20220215/chinovnik-v-gruzii-lishilsya-doljnosti-iz-za-shutki-o-zemletryasenii--foto-22743717.html

Чиновник в Грузии лишился должности из-за шутки о землетрясении — фото

Чиновник в Грузии лишился должности из-за шутки о землетрясении — фото

Бестактный пост грузинского чиновника вызвал негодование в соцсетях. К каким последствиям привела запись в сети — читайте в материале.

2022-02-15T12:23+0500

2022-02-15T12:23+0500

2022-02-15T12:23+0500

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грузия

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землетрясение

шутка

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Неуместная шутка чиновника из Батуми закончилась отставкой. Об этом сообщает агентство Sputnik Грузия.После землетрясения директор государственного центра спорта и молодежи Темо Хасия оставил запись на своей странице в Facebook: "Один толчок – проблема аварийных домов будет решена".Бестактная шутка спровоцировала волну негатива в комментариях. Скрин поста показали грузинские оппозиционные телеканалы.Через несколько часов Темо Хасия опубликовал сообщение в соцсети, что оставляет свою должность. Однако спустя некоторое время обе записи исчезли со страницы.Читайте также:Узбекистанцы разыграли "улыбающегося" шеф-повара Бурака — видеоНеожиданный Достоевский — язвительный сатирик и автор детективов

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грузия, чиновник, землетрясение, шутка