https://uz.sputniknews.ru/20220215/chinovnik-v-gruzii-lishilsya-doljnosti-iz-za-shutki-o-zemletryasenii--foto-22743717.html
Чиновник в Грузии лишился должности из-за шутки о землетрясении — фото
Чиновник в Грузии лишился должности из-за шутки о землетрясении — фото
Бестактный пост грузинского чиновника вызвал негодование в соцсетях. К каким последствиям привела запись в сети — читайте в материале.
2022-02-15T12:23+0500
2022-02-15T12:23+0500
2022-02-15T12:23+0500
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Неуместная шутка чиновника из Батуми закончилась отставкой. Об этом сообщает агентство Sputnik Грузия.После землетрясения директор государственного центра спорта и молодежи Темо Хасия оставил запись на своей странице в Facebook: "Один толчок – проблема аварийных домов будет решена".Бестактная шутка спровоцировала волну негатива в комментариях. Скрин поста показали грузинские оппозиционные телеканалы.Через несколько часов Темо Хасия опубликовал сообщение в соцсети, что оставляет свою должность. Однако спустя некоторое время обе записи исчезли со страницы.Читайте также:Узбекистанцы разыграли "улыбающегося" шеф-повара Бурака — видеоНеожиданный Достоевский — язвительный сатирик и автор детективов
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Чиновник в Грузии лишился должности из-за шутки о землетрясении — фото
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Бестактный пост грузинского чиновника вызвал негодование в соцсетях. К каким последствиям привела запись в сети — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik.
Неуместная шутка чиновника из Батуми закончилась отставкой. Об этом сообщает
агентство Sputnik Грузия.
После землетрясения директор государственного центра спорта и молодежи Темо Хасия оставил запись на своей странице в Facebook: "Один толчок – проблема аварийных домов будет решена".
Землетрясение в Батуми
В Батуми в октябре 2021 года произошла страшная трагедия: обрушился подъезда в аварийном жилом доме.
Погибло девять человек, из них трое – дети. Четыре жертвы обрушения – двое взрослых и двое несовершеннолетних – члены одной семьи.
Бестактная шутка спровоцировала волну негатива в комментариях. Скрин поста показали грузинские оппозиционные телеканалы.
Через несколько часов Темо Хасия опубликовал сообщение в соцсети, что оставляет свою должность.
Однако спустя некоторое время обе записи исчезли со страницы.