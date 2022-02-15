https://uz.sputniknews.ru/20220215/kak-obespechit-bezopasnost-na-dorogax-uzbekistana--video-22737054.html

Как обеспечить безопасность на дорогах Узбекистана — видео

Как обеспечить безопасность на дорогах Узбекистана — видео

В 2021 году в Узбекистане произошло свыше 10 тысяч аварий. Как сделать дороги безопасными и научить водителей ездить по правилам, объясняет автоэксперт.

2022-02-15T14:44+0500

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узбекистан

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Вопрос безопасности дорожного движения в Узбекистане не обсуждали более 5 лет. Многие правила и законы устарели или неэффективны", — заявил Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.Как обеспечить безопасность на дорогах Узбекистана и какие факторы нужно учесть, корреспондент Sputnik Анна Черкасова обсудила с автоэкспертом Андреем Осиповым.В чем причина ДТП на дорогах Узбекистана? Какой есть мировой опыт по совершенствованию ПДД? Как сделать дороги безопасными и научить водителей ездить по правилам? Штрафовать или обучать автолюбителей — что выбрать?Ответы на вопросы — смотрите в интервью.Андрей Осипов рассказал, что безопасность дорожного движения в той или иной стране принято оценивать по числу погибших людей на 100 тысяч населения. В Узбекистане, по словам эксперта, этот показатель высок и остаётся на уровне других постсоветских республик — Казахстана, Кыргызстана.Как считает эксперт, корень проблемы заключается не в самих правилах дорожного движения, а в их соблюдении водителями и пешеходами. Также здесь большую роль играет контроль со стороны полиции и качественно организованная инфраструктура."Нужно создать такие условия инфраструктуры, чтобы даже лихачи не могли ездить быстрее основного потока машин, попадая в общую скоростную схему движения", — объясняет специалист.Именно это создает безопасность на дорогах. Когда нет большого разрыва между транспортными потоками или поток движется закономерно и неважно с большой или маленькой скоростью.Также Андрей Осипов обращает внимание на то, что очень важно менять и модернизировать старый парк автомобилей в государстве, мотивируя граждан покупать новые, более защищенные машины."Любой современный автомобиль априори более безопасен. В том числе, благодаря наличию там электронных активных систем безопасности", — поясняет спикер.Для этого государством должны быть приняты экономические меры, которые позволят людям быстрее "пересесть" на современные авто.Кроме того, Осипов уверен, что нужно применять не карательные, а фискальные инструменты в случае наказания за нарушения ПДД."Часто нарушаешь — страховка для тебя будет стоить дороже", — приводит он в пример мировой опыт.Эффективна ли балльная система штрафов? Что делать с дорожными хулиганами? Ответы на эти вопросы смотрите и слушайте в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

безопасность, дороги, узбекистан, видео