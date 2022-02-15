https://uz.sputniknews.ru/20220215/kak-obespechit-chistoy-pitevoy-vodoy-kajdogo-uzbekistantsa--video-22762241.html
Как обеспечить чистой питьевой водой каждого узбекистанца — видео
Как обеспечить чистой питьевой водой каждого узбекистанца — видео
Как обеспечить чистой водой жителей села и удастся ли властям удовлетворить нужды узбекистанцев? Об этом и не только в интервью с Леонидом Холодом.
2022-02-15T22:03+0500
2022-02-15T22:03+0500
2022-02-15T22:03+0500
видео
вода
водоснабжение
"чистая вода"
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Узбекистан планирует за пять лет обеспечить 90 процентов своих граждан качественной питьевой водой из централизованных источников. Также страна будет решать вопросы хорошей канализации.Удастся ли республике удовлетворить нужды узбекистанцев? Что нужно учесть при модернизации системы водоснабжения и водоотведения? Как обеспечить чистой водой жителей сельской местности?Сложившуюся ситуацию и возможности республики оценил доктор экономических наук, в прошлом — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Леонид Холод.Эксперт отметил, что последние годы Узбекистан продвинулся вперед в вопросах водообеспечения. Напомним, что сегодня почти 70 процентов узбекистанцев имеют централизованное водоснабжение.Для дальнейшего развития в этой области и обеспечения труднодоступных мест питьевой водой и канализацией, по мнению спикера, у республики есть все инструменты.Эксперт отмечает, что вопросы водообеспечения важны для каждого человека вне зависимости от страны проживания. По его словам, привлечение частников как местных, так и зарубежных, в сферу водоснабжения поможет решить вопрос инвестирования.Полную версию интервью с экспертом смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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вода, водоснабжение, "чистая вода", видео
Как обеспечить чистой питьевой водой каждого узбекистанца — видео
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Почти 70% узбекистанцев имеют централизованное водоснабжение и республике предстоит предпринять еще немало усилий, чтобы чистая питьевая вода пришла в дом каждого жителя страны.
Узбекистан планирует за пять лет обеспечить 90 процентов своих граждан качественной питьевой водой из централизованных источников. Также страна будет решать вопросы хорошей канализации.
Удастся ли республике удовлетворить нужды узбекистанцев? Что нужно учесть при модернизации системы водоснабжения и водоотведения? Как обеспечить чистой водой жителей сельской местности?
Сложившуюся ситуацию и возможности республики оценил доктор экономических наук, в прошлом — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Леонид Холод.
Эксперт отметил, что последние годы Узбекистан продвинулся вперед в вопросах водообеспечения. Напомним, что сегодня почти 70 процентов узбекистанцев имеют централизованное водоснабжение.
Для дальнейшего развития в этой области и обеспечения труднодоступных мест питьевой водой и канализацией, по мнению спикера, у республики есть все инструменты.
"Я думаю в Узбекистане будут пользоваться всеми возможными вариантами для решения проблемы. Это бурение скважин, использование речной воды и водохранилищ с соответствующей очисткой, создание водных аккумуляторов с доставкой воды по трубам", — говорит Холод.
Эксперт отмечает, что вопросы водообеспечения важны для каждого человека вне зависимости от страны проживания. По его словам, привлечение частников как местных, так и зарубежных, в сферу водоснабжения поможет решить вопрос инвестирования.
Полную версию интервью с экспертом смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан
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