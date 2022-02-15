https://uz.sputniknews.ru/20220215/putin-i-lavrov-obsudili-otvet-ssha-i-nato-po-garantiyam-bezopasnosti--video-22739735.html
Путин и Лавров обсудили ответ США и НАТО по гарантиям безопасности — видео
Путин и Лавров обсудили ответ США и НАТО по гарантиям безопасности — видео
Главное из заявлений по итогам встречи смотрите в видео.
2022-02-15T09:20+0500
2022-02-15T09:20+0500
2022-02-15T09:20+0500
видео
владимир путин
сергей лавров
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0f/22739553_0:67:1153:715_1920x0_80_0_0_55ec92d46a12dd2d93e8434abdeae0a3.png
Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Проект документа занимает целых 10 страниц.Главное из заявлений по итогам встречи:Россия опубликовала свои предложения по гарантиям безопасности в конце 2021 года. Они предполагают отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток, невозможность присоединения к альянсу Украины и ряд других положений. В конце января США и НАТО передали свой ответ, но Москву он не удовлетворил. Как ранее отмечал Лавров, ответ американцев по ключевым предложениям России был "отрицательным".Читайте также:
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0f/22739553_54:0:1097:782_1920x0_80_0_0_c189730356b1b8ba317353d5bdfc1081.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, сергей лавров, сша, нато, видео
Путин и Лавров обсудили ответ США и НАТО по гарантиям безопасности — видео
Подписаться на
Россия подготовила ответ США и НАТО по гарантиям безопасности.
Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Проект документа занимает целых 10 страниц.
Главное из заявлений по итогам встречи:
США дали отрицательный ответ на ключевые предложения России;
Россия будет добиваться ответа на законные вопросы по гарантиям, включая втягивание Украины в НАТО;
Москва предупреждает Запад о недопустимости бесконечного затягивания переговоров;
Возможности диалога России с Западом по гарантиям безопасности еще не исчерпаны;
США и НАТО готовы вступить в серьезные переговоры с Россией по некоторым аспектам гарантий безопасности.
Россия опубликовала свои предложения по гарантиям безопасности в конце 2021 года. Они предполагают отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток, невозможность присоединения к альянсу Украины и ряд других положений.
В конце января США и НАТО передали свой ответ, но Москву он не удовлетворил. Как ранее отмечал Лавров, ответ американцев по ключевым предложениям России был "отрицательным".