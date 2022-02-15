https://uz.sputniknews.ru/20220215/putin-i-lavrov-obsudili-otvet-ssha-i-nato-po-garantiyam-bezopasnosti--video-22739735.html

Путин и Лавров обсудили ответ США и НАТО по гарантиям безопасности — видео

Путин и Лавров обсудили ответ США и НАТО по гарантиям безопасности — видео

Главное из заявлений по итогам встречи смотрите в видео.

2022-02-15T09:20+0500

2022-02-15T09:20+0500

2022-02-15T09:20+0500

видео

владимир путин

сергей лавров

сша

нато

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Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Проект документа занимает целых 10 страниц.Главное из заявлений по итогам встречи:Россия опубликовала свои предложения по гарантиям безопасности в конце 2021 года. Они предполагают отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток, невозможность присоединения к альянсу Украины и ряд других положений. В конце января США и НАТО передали свой ответ, но Москву он не удовлетворил. Как ранее отмечал Лавров, ответ американцев по ключевым предложениям России был "отрицательным".Читайте также:

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владимир путин, сергей лавров, сша, нато, видео