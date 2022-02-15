https://uz.sputniknews.ru/20220215/tamojnya-uzbekistana-ne-pustila-v-rossiyu-krupnuyu-partiyu-geroina--video-22753060.html
Таможня Узбекистана не пустила в Россию крупную партию героина — видео
Таможня Узбекистана не пустила в Россию крупную партию героина — видео
В прицепе большегруза было спрятано около 230 килограммов героина. Обнаружить тайник удалось благодаря рентгеновскому оборудованию.
2022-02-15T16:27+0500
2022-02-15T16:27+0500
2022-02-15T16:58+0500
происшествия
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узбекистан
героин
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана обнаружили на таможенному посту “Айбек” в Ташкентской области грузовик начиненный наркотиками.Как сообщили в ГТК, в прицепе большегруза было спрятано около 230 килограммов героина. Обнаружить тайник удалось благодаря рентгеновскому оборудованию.Отмечается, что машина следовала транзитом из Таджикистана в Россию.Ранее в январе сообщалось о задержании в столичной области преступной группировки, перевозившей в микроавтобусе Damas опий и гашиш в свертках под видом картофеля.Правоохранители изъяли у них в общей сложности 77 килограммов 95 граммов наркотических веществ.
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таможня, узбекистан, героин
Таможня Узбекистана не пустила в Россию крупную партию героина — видео
16:27 15.02.2022 (обновлено: 16:58 15.02.2022) Подписаться на
В прицепе большегруза было спрятано около 230 килограммов героина. Обнаружить тайник удалось благодаря рентгеновскому оборудованию.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана обнаружили на таможенному посту “Айбек” в Ташкентской области грузовик начиненный наркотиками.
Как сообщили в ГТК, в прицепе большегруза было спрятано около 230 килограммов героина. Обнаружить тайник удалось благодаря рентгеновскому оборудованию.
Отмечается, что машина следовала транзитом из Таджикистана в Россию.
Ранее в январе сообщалось
о задержании в столичной области преступной группировки, перевозившей в микроавтобусе Damas опий и гашиш в свертках под видом картофеля.
Правоохранители изъяли у них в общей сложности 77 килограммов 95 граммов наркотических веществ.