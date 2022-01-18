https://uz.sputniknews.ru/20220118/prestupnaya-vydumka-narkotorgovtsy-pridumali-izoschrennyy-sposob-nakrotrafika-22256500.html
Преступная выдумка: наркоторговцы нашли изощренное применение картофелю
Преступная выдумка: наркоторговцы нашли изощренное применение картофелю
Оперативники задержали также иностранного гражданина, который ожидал смертоносную посылку.
2022-01-18T15:29+0500
2022-01-18T15:29+0500
2022-01-18T15:46+0500
происшествия
наркоторговец
наркотрафик
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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ташкентской области преступную группировку. Ее участники пытались перевезти почти 80 кг опия и гашиша в запакованных свертках под видом картофеля. О спецоперации сообщили в пресс-службе государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.В задержании участвовали сотрудники ГТК и Службы госбезопасности. Все происходило в поселке Хасанбай Ташкентской области в то время, когда несколько человек загружали подозрительные мешки в микроавтобус Damas.Правоохранители вскрыли мешки и обнаружили внутри 481 сверток, замаскированный под картофель. В общей сложности в свертках было 77 килограммов 95 граммов опия и гашиша.Далее оперативники задержали также иностранного гражданина, который ожидал смертоносную посылку. Напомним, в ноябре прошлого года в Ташкенте подписали программу Управления ООН по наркотикам и преступности.Она рассчитана на страны Центральной Азии. Срок действия программы — 2022-2025 годы, бюджет — 90 миллионов долларов.Читайте также:В Узбекистан хотели ввезти более 115 кг наркотиков из Афганистана >>Гельдыев рассказал о работе ООН с Узбекистаном по борьбе с наркотиками >>
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наркоторговец, наркотрафик
Преступная выдумка: наркоторговцы нашли изощренное применение картофелю
15:29 18.01.2022 (обновлено: 15:46 18.01.2022)
Оперативники задержали также иностранного гражданина, который ожидал смертоносную посылку.
ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik.
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ташкентской области преступную группировку. Ее участники пытались перевезти почти 80 кг опия и гашиша в запакованных свертках под видом картофеля. О спецоперации сообщили
в пресс-службе государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.
В задержании участвовали сотрудники ГТК и Службы госбезопасности. Все происходило в поселке Хасанбай Ташкентской области в то время, когда несколько человек загружали подозрительные мешки в микроавтобус Damas.
Правоохранители вскрыли мешки и обнаружили внутри 481 сверток, замаскированный под картофель. В общей сложности в свертках было 77 килограммов 95 граммов опия и гашиша.
Далее оперативники задержали также иностранного гражданина, который ожидал смертоносную посылку.
"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и принимаются соответствующие меры по выявлению других причастных лиц. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия", – добавили в ГТК.
Напомним, в ноябре прошлого года в Ташкенте подписали
программу Управления ООН по наркотикам и преступности.
Она рассчитана на страны Центральной Азии. Срок действия программы — 2022-2025 годы, бюджет — 90 миллионов долларов.
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