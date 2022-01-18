https://uz.sputniknews.ru/20220118/prestupnaya-vydumka-narkotorgovtsy-pridumali-izoschrennyy-sposob-nakrotrafika-22256500.html

Преступная выдумка: наркоторговцы нашли изощренное применение картофелю

Преступная выдумка: наркоторговцы нашли изощренное применение картофелю

Оперативники задержали также иностранного гражданина, который ожидал смертоносную посылку.

2022-01-18T15:29+0500

2022-01-18T15:29+0500

2022-01-18T15:46+0500

происшествия

наркоторговец

наркотрафик

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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ташкентской области преступную группировку. Ее участники пытались перевезти почти 80 кг опия и гашиша в запакованных свертках под видом картофеля. О спецоперации сообщили в пресс-службе государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.В задержании участвовали сотрудники ГТК и Службы госбезопасности. Все происходило в поселке Хасанбай Ташкентской области в то время, когда несколько человек загружали подозрительные мешки в микроавтобус Damas.Правоохранители вскрыли мешки и обнаружили внутри 481 сверток, замаскированный под картофель. В общей сложности в свертках было 77 килограммов 95 граммов опия и гашиша.Далее оперативники задержали также иностранного гражданина, который ожидал смертоносную посылку. Напомним, в ноябре прошлого года в Ташкенте подписали программу Управления ООН по наркотикам и преступности.Она рассчитана на страны Центральной Азии. Срок действия программы — 2022-2025 годы, бюджет — 90 миллионов долларов.Читайте также:В Узбекистан хотели ввезти более 115 кг наркотиков из Афганистана >>Гельдыев рассказал о работе ООН с Узбекистаном по борьбе с наркотиками >>

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наркоторговец, наркотрафик