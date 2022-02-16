https://uz.sputniknews.ru/20220216/geopoliticheskie-ucheniya-proshli-uspeshno-22778541.html

Геополитические учения прошли успешно

Геополитические учения прошли успешно

До нынешнего визита в Москву немецкий канцлер Олаф Шольц не был знаком с Путиным: поразительно, учитывая интерес президента к отношениям с Германией и солидный политический стаж (пусть в основном и не в правительстве) Шольца.

2022-02-16T14:40+0500

2022-02-16T14:40+0500

2022-02-16T14:44+0500

колумнисты

москва

владимир путин

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/10/22778761_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_bcb572206aa3898e1f2ca03f45699240.jpg

Теперь они познакомились, но из трех часов переговоров немалую часть времени обсуждали не многочисленные вопросы двусторонних отношений, а войну в Европе.Воображаемую войну — в подготовке и практически неминуемости "нападения России на Украину" Запад все последнее время убеждал сам себя и весь мир. К приезду Шольца в Москву атлантисты, правда, немного выдохнули, воспользовавшись сообщениями о завершении части проводимых Россией военных учений, начали говорить о деэскалации. Однако просто так сворачивать тему русской угрозы неудобно даже нераскручивавшим ее немцам, поэтому на пресс-конференции с Путиным Шольц часто повторял слова "война" и "деэскалация":Война и не должна была начаться: Москва не собиралась нападать на Киев, она лишь требует серьезных переговоров о нерасширении НАТО на восток. В которых ей отказывают, добавляя, будто вопрос приема Украины в альянс не стоит на повестке дня и поэтому странно, что вообще поднимается эта тема. Шольц говорил накануне в Киеве и повторил мысль в Кремле:"Расширение не планируется, оно не обсуждается, его нет на повестке дня. Этой темой нам не придется заниматься, пока мы каждый будем на своем посту".Но очередные выборы в Германии пройдут в 2025 году — буквально завтра по историческим меркам. Даже те предложения, которые звучат из уст некоторых атлантических аналитиков: дать России гарантии невступления Украины в НАТО в ближайшие 20-25 лет — не решают проблему, а тут речь идет о нескольких годах. Путин и Лавров обсудили ответ США и НАТО по гарантиям безопасности — видео >>Даже если Шольц собирается, как Меркель, провести в кресле канцлера 16 лет, это будет всего 2037 год. Именно поэтому Россия предлагает вообще снять украинскую проблему с повестки российско-западных или хотя бы российско-европейских отношений, отказавшись от самой идеи атлантизации Украины.Потому, что, как сказал Путин, "силовое сдерживание России воспринимается нами в качестве прямой и непосредственной угрозы национальной безопасности, снять которую как раз и призваны юридические соглашения на основе внесенных нами проектов" договоров об общей безопасности. То есть давайте прямо сейчас договариваться о действительно общей безопасности в той же Европе — кто против?Немцы на словах только за, тот же Шольц заявил: "<…> Для нас, немцев, и для всех европейцев совершено ясно, что устойчивая безопасность не может быть построена против России, а только с Россией. И мы здесь едины — и в НАТО, и в Европейском союзе". Звучит красиво: не против России, а вместе с ней. Вот только в реальности оставляют для себя шанс в любой момент использовать Украину (то есть часть исторической России) как инструмент против Кремля. Иначе зачем сохранять саму возможность ее приема в НАТО?Тут важно разделять пропаганду и реальность. С пропагандой все ясно. Понятно, что будут звучать утверждения, будто Запад спас Украину и предотвратил войну, — столкнувшись с решимостью и угрозами санкций, Москва испугалась и отменила нападение. Эту "победу над Россией" сложно будет продать даже заметной части западного общественного мнения, но такие попытки будут, особенно учитывая непростую внутриполитическую ситуацию у англосаксонских руководителей.Другой пропагандистский тезис будет состоять в том, что с Россией все-таки нужно вести переговоры по беспокоящим ее вопросам, но надо выступать при этом с максимально жестких позиций, то есть ни в коем случае ни на йоту не уступать на украинском направлении. Публично ничего не обещать, а неофициально дать понять, что на ближайшие годы вопрос вступления Украины в НАТО закрыт.Третий тезис, который применится уже к нашему общественному мнению, будет состоять в том, что Россия оказалась в итоге в проигрыше, ее требования были отвергнуты, а воевать у Путина оказалась кишка тонка. Демонизация Путина обернулась против Запада >>То есть слабую Россию унизил Запад, нет — сам Путин, неудачно попытавшийся взять англосаксов на слабо. Вместо того чтобы разгромить враждебное марионеточное государство, Путин снова переговоры с ними ведет: эх, слабак, а все потому, что вся элита у нас повязана с Западом!Все эти тезисы мы увидим в разных комбинациях и целевых аудиториях, но реакция на них не должна затмевать сути происшедшего. А она проста.Запад отступился от Украины. Не полностью, но сделав очень важный шаг назад. Перед лицом жесткой позиции России и выдуманной угрозы российской агрессии атлантисты продемонстрировали отказ от претензий на стратегический контроль над Незалежной.Россия не собиралась нападать на Украину, Путин не ожидал, что американцы прямо сейчас согласятся дать гарантии ее невступления в НАТО, но важно было показать, что никакого вступления в НАТО Москва в принципе не допустит. И эту нашу мысль услышали и отреагировали на нее не только информационной кампанией по "скорому русскому вторжению", но и эвакуацией военных инструкторов и посольств. С нашей стороны это были учения, но не по нападению на Украину, а по отгону от нее западных "покровителей". И эти учения прошли более чем успешно.Источник: РИА Новости

германия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

москва, владимир путин, германия