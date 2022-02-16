https://uz.sputniknews.ru/20220216/kak-budet-vyglyadet-ulitsa-babura-posle-restavratsii--proekt-22785181.html
Как будет выглядеть улица Бабура после реставрации — фото
Как будет выглядеть улица Бабура после реставрации — фото
Жители опасаются, что после завершения строительных работ улица потеряет свой облик. Что думает на этот счет глава столичного района — в нашем материале.
2022-02-16T17:42+0500
2022-02-16T17:42+0500
2022-02-16T18:05+0500
общество
парк имени бабура
реставрация
проект
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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Хоким Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов встретился с жителями, чтобы обсудить процесс реконструкции одной из центральных улиц Ташкента — улицы Бобура. Уже готов эскизный проект будущего облика этой части города. Подробности встречи передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Глава района подчеркнул, что предложенный вариант эскиза — предварительный. Окончательный будет готов после детального обсуждения с горожанами.Капитальные строительные работы планируется провести по улице Бобура от моста близ Ташкентского международного аэропорта до Яккасарайского хокимията. На первом этапе будут отреставрированы все здания улицы: их приведут в аккуратный вид, соответствующий требованиями и нормам безопасности. Это, прежде всего, касается балконов и лоджий домов.На втором этапе будут проложены современные тротуары, велодорожки, высажены деревья, организована система полива и установлено LED-освещение.Сайфутдинов подчеркнул, что на улице Бобура находятся пять объектов, входящих в реестр материального культурного наследия республики. Это – хокимият Яккасарайского района и многоквартирные дома. Их реставрация будет согласована с Агентством культурного наследия Узбекистана.Несмотря на заверения властей жители опасаются, что реставрация превратится в реконструкцию, и улица потеряет свой исторический облик. Однако известно, что к работам будут привлечены эксперты Агентства культурного наследия, которые проследят за тем, чтобы экстерьер каждого из зданий кардинально не изменился. Напомним, ранее ташкентцам рассказали о планах по перестройке площади Космонавтов. Столичные власти пообещали горожанам провести реконструкцию в соответствии с современными градостроительными нормами.
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парк имени бабура, реставрация, проект
Как будет выглядеть улица Бабура после реставрации — фото
17:42 16.02.2022 (обновлено: 18:05 16.02.2022) Подписаться на
Жители опасаются, что после завершения строительных работ улица потеряет свой облик. Что думает на этот счет глава столичного района — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik.
Хоким Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов встретился с жителями, чтобы обсудить процесс реконструкции одной из центральных улиц Ташкента — улицы Бобура. Уже готов эскизный проект будущего облика этой части города. Подробности встречи передает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Глава района подчеркнул, что предложенный вариант эскиза — предварительный. Окончательный будет готов после детального обсуждения с горожанами.
Капитальные строительные работы планируется провести по улице Бобура от моста близ Ташкентского международного аэропорта до Яккасарайского хокимията. На первом этапе будут отреставрированы все здания улицы: их приведут в аккуратный вид, соответствующий требованиями и нормам безопасности. Это, прежде всего, касается балконов и лоджий домов.
На втором этапе будут проложены современные тротуары, велодорожки, высажены деревья, организована система полива и установлено LED-освещение.
Сайфутдинов подчеркнул, что на улице Бобура находятся пять объектов, входящих в реестр материального культурного наследия республики. Это – хокимият Яккасарайского района и многоквартирные дома. Их реставрация будет согласована с Агентством культурного наследия Узбекистана.
Несмотря на заверения властей жители опасаются, что реставрация превратится в реконструкцию, и улица потеряет свой исторический облик. Однако известно, что к работам будут привлечены эксперты Агентства культурного наследия, которые проследят за тем, чтобы экстерьер каждого из зданий кардинально не изменился.
Напомним, ранее ташкентцам рассказали
о планах по перестройке площади Космонавтов. Столичные власти пообещали горожанам провести реконструкцию в соответствии с современными градостроительными нормами.