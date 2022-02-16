https://uz.sputniknews.ru/20220216/kakoy-vklad-trudovye-migranty-vnosyat-v-ekonomiku-rossii-22789353.html

Какой вклад трудовые мигранты вносят в экономику России

Какой вклад трудовые мигранты вносят в экономику России

Какой вклад иностранцы вносят в экономику России и что может измениться для узбекистанцев в области трудовой миграции, объясняет эксперт.

2022-02-16T21:34+0500

2022-02-16T21:34+0500

2022-02-16T21:34+0500

видео

мигрант

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Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.Напомним, что более 80 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана приехали в Россию с начала 2021 года.Что изменится для иностранцев в связи с этим, рассказал эксперт по миграции, ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев.Почему в России ждут узбекистанцев с семьями? Нужно ли отменять патент для мигрантов? Какие школы нужны для детей иностранцев, работающих в России? Ответы смотрите в интервью Sputnik Узбекистан.Владимир Путин неоднократно говорил об улучшении условий пребывания иностранных трудовых мигрантов в стране. На этот раз глава России закрепил свое мнение указом. Обращение на проблему на уровне президента, по мнению Полетаева, ускорит изменения в миграционной области, тем более что иностранный работники вносят в экономику России весомый вклад и улучшают имидж России.Также Дмитрий Полетаев отметил, что при улучшении условий для мигрантов и их детей в России, важно обращать внимание на семейную миграцию и открывать школы по подготовкеи детей трудящихся в России иностранцев их Центральный Азии.Более подробные ответы смотрите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

мигрант, видео