https://uz.sputniknews.ru/20220216/kakoy-vklad-trudovye-migranty-vnosyat-v-ekonomiku-rossii-22789353.html
Какой вклад трудовые мигранты вносят в экономику России
Какой вклад трудовые мигранты вносят в экономику России
Какой вклад иностранцы вносят в экономику России и что может измениться для узбекистанцев в области трудовой миграции, объясняет эксперт.
2022-02-16T21:34+0500
2022-02-16T21:34+0500
2022-02-16T21:34+0500
видео
мигрант
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Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.Напомним, что более 80 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана приехали в Россию с начала 2021 года.Что изменится для иностранцев в связи с этим, рассказал эксперт по миграции, ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев.Почему в России ждут узбекистанцев с семьями? Нужно ли отменять патент для мигрантов? Какие школы нужны для детей иностранцев, работающих в России? Ответы смотрите в интервью Sputnik Узбекистан.Владимир Путин неоднократно говорил об улучшении условий пребывания иностранных трудовых мигрантов в стране. На этот раз глава России закрепил свое мнение указом. Обращение на проблему на уровне президента, по мнению Полетаева, ускорит изменения в миграционной области, тем более что иностранный работники вносят в экономику России весомый вклад и улучшают имидж России.Также Дмитрий Полетаев отметил, что при улучшении условий для мигрантов и их детей в России, важно обращать внимание на семейную миграцию и открывать школы по подготовкеи детей трудящихся в России иностранцев их Центральный Азии.Более подробные ответы смотрите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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мигрант, видео
Какой вклад трудовые мигранты вносят в экономику России
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Какой вклад иностранцы вносят в экономику России и что может измениться для узбекистанцев в области трудовой миграции, объясняет эксперт.
Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Напомним, что более 80 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана приехали в Россию с начала 2021 года.
Что изменится для иностранцев в связи с этим, рассказал эксперт по миграции, ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев.
Почему в России ждут узбекистанцев с семьями? Нужно ли отменять патент для мигрантов? Какие школы нужны для детей иностранцев, работающих в России? Ответы смотрите в интервью Sputnik Узбекистан
.
Владимир Путин неоднократно говорил об улучшении условий пребывания иностранных трудовых мигрантов в стране. На этот раз глава России закрепил свое мнение указом. Обращение на проблему на уровне президента, по мнению Полетаева, ускорит изменения в миграционной области, тем более что иностранный работники вносят в экономику России весомый вклад и улучшают имидж России.
В 2020 году трудовые мигранты принесли в ВВП России около 13 трлн рублей, в том числе работники из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана – 7-9 трлн рублей.
Дмитрий Полетаев
Ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
Также Дмитрий Полетаев отметил, что при улучшении условий для мигрантов и их детей в России, важно обращать внимание на семейную миграцию и открывать школы по подготовкеи детей трудящихся в России иностранцев их Центральный Азии.
Семейная миграция – самая благоприятная для России. Поэтому для иностранных рабочих нужно создавать условия. Помогать интегрироваться: лечить, учить, открывать школы помогать в подготовке их детей к учёбе в российских школах.
Дмитрий Полетаев
Ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
Более подробные ответы смотрите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.