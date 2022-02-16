https://uz.sputniknews.ru/20220216/na-perevale-kamchik-zagorelsya-gruzovik--video-22777947.html
На перевале Камчик загорелся грузовик – видео
На перевале Камчик загорелся грузовик – видео
Для тушения пожара на место выехали две пожарные бригады и три спецавтомобиля МЧС.
2022-02-16T14:29+0500
2022-02-16T14:29+0500
2022-02-16T14:29+0500
происшествия
камчик
грузовик
пожар
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ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. На перевале "Камчик" загорелся грузовик, перевозивший текстильную продукцию, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Узбекистана.Пожар начался на 228-м километре автодороги "Ташкент-Ош". Огонь вспыхнул в моторном отсеке грузовика DAF, груженого текстильной продукцией, сообщает пресс-служба.От огня пострадал салон автомобиля и часть груза. Пострадавших нет.Читайте также: Таможня Узбекистана не пустила в Россию крупную партию героина
камчик
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камчик, грузовик, пожар, мчс узбекистана
На перевале Камчик загорелся грузовик – видео
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Для тушения пожара на место выехали две пожарные бригады и три спецавтомобиля МЧС.
ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik.
На перевале "Камчик" загорелся грузовик, перевозивший текстильную продукцию, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций
Узбекистана.
Пожар начался на 228-м километре автодороги "Ташкент-Ош". Огонь вспыхнул в моторном отсеке грузовика DAF, груженого текстильной продукцией, сообщает пресс-служба.
"На место происшествия прибыли спасатели МЧС на 2-х пожарных машинах и 3-х спецавтомобилях и полностью потушили пожар. Благодаря усилиям спасателей большая часть груза удалось спасти", - говорится в сообщении.
От огня пострадал салон автомобиля и часть груза. Пострадавших нет.