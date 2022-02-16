https://uz.sputniknews.ru/20220216/prezident-nazval-tri-produkta-na-kotorye-naselenie-tratit-tret-svoix-doxodov-22790767.html

Президент назвал три продукта, на которые население тратит треть своих доходов

Президент назвал три продукта, на которые население тратит треть своих доходов

Президент Узбекистана рассказал о повседневных расходах населения и проблемах животноводческой сферы.

2022-02-16T21:07+0500

2022-02-16T21:07+0500

2022-02-16T21:09+0500

общество

мирзиёев

продукты

население

доходы

президент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. На мясо, молоко и яйца уходит 30 процентов повседневных потребительских расходов населения, заявил Шавкат Мирзиёев во время видеоселекторного совещания, посвященного развитию животноводческой отрасли.По словам президента, этот сектор экономики играет важную роль в обеспечении благополучия семей и продовольственной безопасности. Поэтому за последние три года, в результате появления восьми видов новых субсидий и льготных кредитов, на животноводство выделено 15 триллионов сумов кредитов.За счет этого реализовано порядка 4,5 тысячи проектов. Утроилось количество племенных ферм. Сейчас их 1 414. В 2019-2021 годах поголовье скота увеличилось на 1,2 миллиона.Он отметил, что несмотря на то, что 90 процентов скота выращивается в домашних хозяйствах, во многих районах отсутствует стабильная кормовая база. За последние 15 лет площадь кормовых угодий уменьшилась с 430 тысяч до 340 тысяч гектаров, а площадь кормовых культур на голову крупнорогатого скота - с 50 до 27 соток.В Каракалпакстане, Хорезме, Бухаре, Навои, Сурхандарье и Кашкадарье площади под повторные кормовые культуры сократились на 23 тысячи гектаров.В связи с этим президент анонсировал новые меры поддержки отрасли. Это, в частности, льготные кредиты, субсидии, таможенные и налоговые льготы.

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мирзиёев, продукты, население, доходы, президент, узбекистан