https://uz.sputniknews.ru/20220710/top-5-nezaslujenno-zabytyx-superproduktov-po-versii-myasnikova-22762702.html

ТОП-5 незаслуженно забытых, но очень полезных продуктов времен СССР

ТОП-5 незаслуженно забытых, но очень полезных продуктов времен СССР

Врач Александр Мясников перечислил пять советских "суперпродуктов", о которых незаслуженно забыли, но которые всегда будут приносить пользу здоровью.

2022-07-10T23:00+0500

2022-07-10T23:00+0500

2022-07-10T19:30+0500

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пяти полезных продуктах, популярных в СССР и незаслуженно забытых в наше время.По словам медика, которые приводит РИА Новости, в Советском Союзе детей заставляли пить рыбий жир, мотивируя это огромной пользой для организма. Мясников отметил, что при употреблении этого продукта действительно улучшались иммунитет, память и общее состояние здоровья.Также огромной популярностью пользовался и гематоген, который помогал повысить уровень гемоглобина в крови, а также снять усталость и слабость. Еще одним полезным продуктом специалист назвал морскую капусту: она содержит много йода, витаминов и антиоксидантов. Кроме того, у советских людей часто дома хранился чайный гриб, укрепляющий иммунитет и способствующий улучшению работы желудочно-кишечного тракта и нервной системы.Последним в списке Мясникова оказался яблочный уксус: он помогал сбросить лишние килограммы и эффективно бороться с перхотью, а еще им растирали больного с простудой, чтобы сбить температуру тела.Читайте также: Мария Шарапова намекнула, что родила первенца

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