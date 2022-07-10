https://uz.sputniknews.ru/20220710/mariya-sharapova-nameknula-chto-rodila-perventsa-26073797.html

Мария Шарапова намекнула, что родила первенца

Мария Шарапова намекнула, что родила первенца

Знаменитая теннисистка поменяла свой статус в соцсетях на "Мама".

2022-07-10T17:09+0500

2022-07-10T17:09+0500

2022-07-10T17:09+0500

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Пятикратная победительница Большого шлема россиянка Мария Шарапова намекнула, что стала мамой, сообщает RT на русском со ссылкой на личную страницу спортсменки в соцсетях.О своей беременности знаменитая теннисистка и ранее сообщала в социальных сетях.Уточним, Мария Шарапова и британский бизнесмен Александр Гилкс состоят в отношениях с 2018 года и семь месяцев назад сообщили о своей помолвке.Шарапова официально завершила профессиональную карьеру в феврале 2020 года. Она является обладательницей так называемого карьерного "Шлема" – то есть одержала победу во всех турнирах "Большого шлема", но в разные годы.В 2005 году журналом Forbes Шарапову включили в список "100 самых влиятельных мировых знаменитостей", в котором она была единственной россиянкой.Читайте также: Узбекистанские спортсменки штурмуют ЧА по спортивной борьбе в БахрейнеСубхонов впервые завоевал медаль на турнире "Большого шлема" по дзюдо

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спорт, теннис, беременность, первенец