https://uz.sputniknews.ru/20220216/vrach-son-nedosip-5830296.html

Какие процессы в организме может нарушить недосып - ученые

Какие процессы в организме может нарушить недосып - ученые

Сейчас модно экономить на сне и уделять время, как нам кажется, более важным вещам. Однако с этим совершенно не согласны врачи. которые советуют не злоупотреблять временем, предназначенным для отдыха.

2022-02-16T07:31+0500

2022-02-16T07:31+0500

2022-02-15T20:35+0500

сон

недосып

это интересно

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Диетолог Елена Кален перечислила популярные продукты, употребление которых на ужин может негативно сказаться на глубине и качестве сна.Она отметила, что при регулярном недосыпе снижается иммунитет, в организме накапливаются гормоны стресса, ухудшается общее состояние организма. Кроме того, человек быстрее устает и становится раздраженным, что нередко ведет к перееданию и возникновению лишнего веса.По словам специалиста, причиной бессонницы могут быть некоторые продукты. Например, приготовленное мясо (жареное или гриль), помидоры, баклажаны, консервированные продукты, соления (и овощи, и рыба), а также авокадо, сыр с плесенью."Перечисленные продукты могут содержать в довольно больших количествах тиранин. Эта аминокислота в организме превращается в норадреналин (гормон стресса). Его концентрация в крови повышается при всех стрессовых ситуациях. В результате мы будем чувствовать себя перевозбужденными, а ночью с трудом засыпать", — объяснила Кален в своем Instagram.Она подчеркнула, что перед сном также лучше воздержаться от употребления сельдерея и других продуктов с мочегонными свойствами.Читайте также:Сколько должен длиться послеобеденный сон, чтобы от него была польза >>

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сон, недосып