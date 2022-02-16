https://uz.sputniknews.ru/20220216/vto-podderjit-uzbekistan-v-protsesse-vstupleniya-v-organizatsiyu-22783767.html

ВТО поддержит Узбекистан в процессе вступления в организацию

ВТО поддержит Узбекистан в процессе вступления в организацию

Во вторник, 15 февраля, гендиректор ВТО и вице-премьер Узбекистана обсудили текущее состояние процесса вступления страны в организацию.

2022-02-16T17:03+0500

2022-02-16T17:03+0500

2022-02-16T17:03+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Всемирная торговая организация (ВТО) готова оказать всестороннюю поддержку Узбекистану в процессе присоединения к Организации. Об этом заявила гендиректор ВТО Нгози Оконжо-Ивеала.Накануне прошли ее онлайн-переговоры с заместитель премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Узбекистан Сардором Умурзаковым. Стороны обсудили текущее состояние процесса вступления страны в организацию, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства.Отмечается, что Оконжо-Ивеала озвучила готовность Секретариата ВТО расширить техническое содействие Узбекистану для поддержки проведения двусторонних и многосторонних переговоров со странами-членами Организации.Ключевой же темой переговоров стали вопросы подготовки к предстоящему пятому заседанию рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО. В частности, рассмотрен ход проработки новых документов, представленных Узбекистаном в секретариат ВТО для проведения заседания.Узбекской стороной подчеркнуто приоритетное значение, которое придается в республике вопросу скорейшего присоединения к ВТО. В частности отмечено, что данный вопрос входит в число ключевых задач, обозначенных в стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, говорится в сообщении на сайте Министерства инвестиций и внешней торговли.Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению страны в ВТО.В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. В июле 2019 года узбекская сторона передала в Организацию обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию.В июле 2020 года власти республики, ВТО и представители ряда других стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва. МИВТ рассчитывало, что пятое заседание состоится до конца 2021 года. Позднее ведомство сообщило, что встреча может пройти в начале 2022 года.Россия между тем готова поддержать республику в вопросе вхождения в организацию и оказать всестороннюю экспертную поддержку в этом процессе. Этот вопрос, в частности, в прошлом году в Ташкенте обсуждали Сардор Умурзаков и министр экономического развития РФ Максим Решетников в Ташкенте.Ранее президент Шавкат Мирзиёев поставил задачу на этот год — изучить влияние членства ВТО на отечественный автопром, пищевую, текстильную промышленность и металлургию.В Узбекистане также намерены разработать систему защиты нетарифными мерами внутреннего рынка, поддержку и субсидирование экспорта, согласно правилам Организации.По данным МИД, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.

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