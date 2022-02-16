https://uz.sputniknews.ru/20220216/ya-ni-kopeyki-ne-polojil-v-karman---xokim-tashkenta--22786091.html

"Я ни копейки не положил в карман" - хоким Ташкента

"Я ни копейки не положил в карман" - хоким Ташкента

Джахонгир Артыкходжаев рассказал о благотворительных проектах, проводимых в столице при спонсорской помощи частных компаний.

2022-02-16T18:14+0500

2022-02-16T18:14+0500

2022-02-16T18:14+0500

общество

хоким

ташкент

джахонгир артыкходжаев

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ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на пресс-конференции в среду рассказал о благотворительных проектах, проводимых в столице, сообщает корреспондент SputnikУзбекистан.Пресс-конференция была организована в ответ на публикации в СМИ о реконструкции некоторых объектов городской инфраструктуры, проводимые без информирования жителей. Как выяснилось, ремонт проводится за счет спонсорских средств от крупных компаний.По словам хокима, эти компании в нынешнем году передали городу $80 млрд спонсорских средств. На эти деньги проводится асфальтирование аллей и перекрестков. Кроме того, компания Akfa Medline в минувшем году провела бесплатные операции 75 детям с пороками сердца, а в этом году планирует провести еще 200 таких операций.По словам хокима, за годы работы на посту он не взял из госбюджета ни копейки."Я проработал 3,5 года, но не взял у государства ни копейки. Я добавлял свои средства на нужды города, но не брал из бюджета", - подчеркнул он.Кроме того, по словам Артыкходжаева, он распродал почти всю свою коллекцию автомобилей, оставив лишь 6 из 35 машин, которые у него были до назначения на пост хокима. В этом году он планирует продать еще одну машину, а средства от продажи пообещал направить на проведение операций детям с пороком сердца.Читайте также: Незаконно продали дома - подробности громкого дела в Навоийской области

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хоким, ташкент, джахонгир артыкходжаев