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"Я ни копейки не положил в карман" - хоким Ташкента
"Я ни копейки не положил в карман" - хоким Ташкента
Джахонгир Артыкходжаев рассказал о благотворительных проектах, проводимых в столице при спонсорской помощи частных компаний.
2022-02-16T18:14+0500
2022-02-16T18:14+0500
2022-02-16T18:14+0500
общество
хоким
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ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на пресс-конференции в среду рассказал о благотворительных проектах, проводимых в столице, сообщает корреспондент SputnikУзбекистан.Пресс-конференция была организована в ответ на публикации в СМИ о реконструкции некоторых объектов городской инфраструктуры, проводимые без информирования жителей. Как выяснилось, ремонт проводится за счет спонсорских средств от крупных компаний.По словам хокима, эти компании в нынешнем году передали городу $80 млрд спонсорских средств. На эти деньги проводится асфальтирование аллей и перекрестков. Кроме того, компания Akfa Medline в минувшем году провела бесплатные операции 75 детям с пороками сердца, а в этом году планирует провести еще 200 таких операций.По словам хокима, за годы работы на посту он не взял из госбюджета ни копейки."Я проработал 3,5 года, но не взял у государства ни копейки. Я добавлял свои средства на нужды города, но не брал из бюджета", - подчеркнул он.Кроме того, по словам Артыкходжаева, он распродал почти всю свою коллекцию автомобилей, оставив лишь 6 из 35 машин, которые у него были до назначения на пост хокима. В этом году он планирует продать еще одну машину, а средства от продажи пообещал направить на проведение операций детям с пороком сердца.Читайте также: Незаконно продали дома - подробности громкого дела в Навоийской области
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хоким, ташкент, джахонгир артыкходжаев
"Я ни копейки не положил в карман" - хоким Ташкента
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Джахонгир Артыкходжаев рассказал о благотворительных проектах, проводимых в столице при спонсорской помощи частных компаний.
ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik.
Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на пресс-конференции в среду рассказал о благотворительных проектах, проводимых в столице, сообщает корреспондент SputnikУзбекистан
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Пресс-конференция была организована в ответ на публикации в СМИ о реконструкции некоторых объектов городской инфраструктуры, проводимые без информирования жителей. Как выяснилось, ремонт проводится за счет спонсорских средств от крупных компаний.
"Компании, с которыми я раньше работал – Akfa и Artel – отказались от многого, оставили лишь то, что необходимо, чтобы сохранить производство. В этом году продали даже "Экобазар". Половину вырученных средств направили на погашение задолженностей, а вторую половину передали городу", - пояснил Артыкходжаев.
По словам хокима, эти компании в нынешнем году передали городу $80 млрд спонсорских средств. На эти деньги проводится асфальтирование аллей и перекрестков. Кроме того, компания Akfa Medline в минувшем году провела бесплатные операции 75 детям с пороками сердца, а в этом году планирует провести еще 200 таких операций.
"Мусульмане говорят: если открыто рассказывать о своих благодеяниях, то это будет "риё", то есть за это действие не получишь награду в этом мире. Поэтому мы не рассказывали об этих благотворительных проектах, - пояснил градоначальник. – Это моя вина, нужно было рассказывать о благдоеяниях. На Сергелях подарили 400 квартир бездомным, живущим в подъездах и подвалах. Я об этом не рассказывал, о чем сожалею сегодня".
По словам хокима, за годы работы на посту он не взял из госбюджета ни копейки.
"Я проработал 3,5 года, но не взял у государства ни копейки. Я добавлял свои средства на нужды города, но не брал из бюджета", - подчеркнул он.
Кроме того, по словам Артыкходжаева, он распродал почти всю свою коллекцию автомобилей, оставив лишь 6 из 35 машин, которые у него были до назначения на пост хокима. В этом году он планирует продать еще одну машину, а средства от продажи пообещал направить на проведение операций детям с пороком сердца.