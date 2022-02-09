https://uz.sputniknews.ru/20220209/nezakonno-prodali-13-domov--podrobnosti-gromkogo-dela-v-navoiyskoy-oblasti--22616776.html

Незаконно продали 13 домов — подробности громкого дела в Навоийской области

Незаконно продали 13 домов — подробности громкого дела в Навоийской области

Разоблачить мошенников, которые незаконно построили и продали жилье гражданам, помогло онлайн-приложение.

2022-02-09T10:10+0500

2022-02-09T10:10+0500

2022-02-09T10:10+0500

происшествия

задержание преступников

дом

жители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/17/15459807_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_996d7dd38d36d25d6f139bbfc6b7cf67.jpg

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Навоийской области группа злоумышленников, специально исказив решение хокима, незаконно построила 13 домов на государственных участках. Об этом сообщает пресс-служба МВД. По информации ведомства, мошенники продали эти дома, а когда преступление вскрылось и началось следствие, преступники пожаловались блогерам и журналистам, что их якобы притесняют правоохранители — пытаются отнять у них землю. В целом жертвами мошенников стали 13 человек. Поддельные документы не вызвали подозрений ещё и потому, что преступники смогли достать архивную копию решения хокима от 2007 года о выделении земли и обратились в центр госуслуг за кадастровыми документами. Прокуратура разоблачила мошенников благодаря приложению "Карты Google". Оно показало, что земельные участки, на которых последние два года велась незаконная застройка по поддельным документам, принадлежат государству и предназначены для выращивания сельхозпродукции. Сотрудник кадастра признал, что надо было тщательно изучить объект и его территорию, прежде чем выдавать кадастровые документы на эти дома, отмечают в пресс-службе МВД. По данному факту проводятся следственные действия.Читайте также:Преступник шантажировал узбекистанку интимным видеоАртыкходжаев: как в Ташкенте будут бороться с незаконными постройками

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

задержание преступников, дом, жители