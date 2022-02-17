https://uz.sputniknews.ru/20220217/glava-nok-ushel-v-otstavku-22803577.html

Глава НОК ушел в отставку

Глава НОК ушел в отставку

На внеочередном заседании Национального олимпийского комитета освободили от должности Рустама Шоабдурахмонова.

2022-02-17T14:45+0500

2022-02-17T14:45+0500

2022-02-17T14:45+0500

общество

национальный олимпийский комитет узбекистана

отставка

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ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. На внеочередном заседании Исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана рассмотрели заявление об отставке главы комитета Рустама Шоабдурахмонова, сообщает пресс-служба НОК.Председатель комитета, занимавший эту должность с мая 2019 года, подал в отставку по собственному желанию, сообщает агентство. Члены Исполкома отставку Шоабдурахмонова приняли.Нового главу комитета изберут на внеочередном заседании Генеральной ассамблеи НОК.Читайте также: Узбекистанский горнолыжник дисквалифицирован на Олимпиаде в Пекине

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национальный олимпийский комитет узбекистана, отставка