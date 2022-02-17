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https://uz.sputniknews.ru/20220217/glava-nok-ushel-v-otstavku-22803577.html
Глава НОК ушел в отставку
Глава НОК ушел в отставку
На внеочередном заседании Национального олимпийского комитета освободили от должности Рустама Шоабдурахмонова.
2022-02-17T14:45+0500
2022-02-17T14:45+0500
общество
национальный олимпийский комитет узбекистана
отставка
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ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. На внеочередном заседании Исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана рассмотрели заявление об отставке главы комитета Рустама Шоабдурахмонова, сообщает пресс-служба НОК.Председатель комитета, занимавший эту должность с мая 2019 года, подал в отставку по собственному желанию, сообщает агентство. Члены Исполкома отставку Шоабдурахмонова приняли.Нового главу комитета изберут на внеочередном заседании Генеральной ассамблеи НОК.Читайте также: Узбекистанский горнолыжник дисквалифицирован на Олимпиаде в Пекине
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национальный олимпийский комитет узбекистана, отставка

Глава НОК ушел в отставку

14:45 17.02.2022
© Фото: НОК УзбекистанаШоабдураҳмонов Рустам
Шоабдураҳмонов Рустам - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2022
© Фото: НОК Узбекистана
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На внеочередном заседании Национального олимпийского комитета освободили от должности Рустама Шоабдурахмонова.
ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. На внеочередном заседании Исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана рассмотрели заявление об отставке главы комитета Рустама Шоабдурахмонова, сообщает пресс-служба НОК.
Председатель комитета, занимавший эту должность с мая 2019 года, подал в отставку по собственному желанию, сообщает агентство. Члены Исполкома отставку Шоабдурахмонова приняли.
Нового главу комитета изберут на внеочередном заседании Генеральной ассамблеи НОК.
Читайте также: Узбекистанский горнолыжник дисквалифицирован на Олимпиаде в Пекине
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