https://uz.sputniknews.ru/20220216/tuxtaev-diskvalifitsirovan-22769410.html
Тухтаев дисквалифицирован
Тухтаев дисквалифицирован
Узбекистанского горнолыжника отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде в Пекине-2022.
2022-02-16T11:21+0500
2022-02-16T11:21+0500
2022-02-16T11:29+0500
зимняя олимпиада в пекине - 2022
камиль тухтаев
олимпиада
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ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. Узбекистанского горнолыжника Комилжона Тухтаева дисквалифицировали из-за неправильного прохождения трассы, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана в своем Telegram-канале.По правилам слалома, спортсмены обязаны проехать через все ворота. Узбекистанец не смог выполнить это требование и по решению судей был дисквалифицирован. На этом горнолыжник завершил свое участие в Олимпийских играх этого года.Комилжон Тухтаев – единственный представитель Узбекистана на зимней Олимпиаде в Пекине-2022. Напомним, 13 февраля после второго спуска горнолыжник занял 29-ю строчку в рейтинге участников состязаний. Невысокий результат спортсмен объяснил непривычным искусственным снегом на склоне.Читайте также: Какую премию получат победители Олимпиады в Париже
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камиль тухтаев, олимпиада
Тухтаев дисквалифицирован
11:21 16.02.2022 (обновлено: 11:29 16.02.2022) Подписаться на
Узбекистанского горнолыжника отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде в Пекине-2022.
ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. Узбекистанского горнолыжника Комилжона Тухтаева дисквалифицировали из-за неправильного прохождения трассы, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана в своем Telegram-канале.
"К великому сожалению, заезд Комилжона Тухтаева не засчитано за счёт неправильного прохождения установленных последних ворот", - говорится в сообщении комитета.
По правилам слалома, спортсмены обязаны проехать через все ворота. Узбекистанец не смог выполнить это требование и по решению судей был дисквалифицирован. На этом горнолыжник завершил свое участие в Олимпийских играх этого года.
Комилжон Тухтаев – единственный представитель Узбекистана на зимней Олимпиаде в Пекине-2022. Напомним, 13 февраля после второго спуска горнолыжник занял 29-ю строчку в рейтинге участников состязаний. Невысокий результат спортсмен объяснил
непривычным искусственным снегом на склоне.