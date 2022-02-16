https://uz.sputniknews.ru/20220216/tuxtaev-diskvalifitsirovan-22769410.html

Тухтаев дисквалифицирован

Тухтаев дисквалифицирован

Узбекистанского горнолыжника отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде в Пекине-2022.

2022-02-16T11:21+0500

2022-02-16T11:21+0500

2022-02-16T11:29+0500

зимняя олимпиада в пекине - 2022

камиль тухтаев

олимпиада

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ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. Узбекистанского горнолыжника Комилжона Тухтаева дисквалифицировали из-за неправильного прохождения трассы, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана в своем Telegram-канале.По правилам слалома, спортсмены обязаны проехать через все ворота. Узбекистанец не смог выполнить это требование и по решению судей был дисквалифицирован. На этом горнолыжник завершил свое участие в Олимпийских играх этого года.Комилжон Тухтаев – единственный представитель Узбекистана на зимней Олимпиаде в Пекине-2022. Напомним, 13 февраля после второго спуска горнолыжник занял 29-ю строчку в рейтинге участников состязаний. Невысокий результат спортсмен объяснил непривычным искусственным снегом на склоне.Читайте также: Какую премию получат победители Олимпиады в Париже

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камиль тухтаев, олимпиада